Dünyanın en kaliteli sarımsağı! Tüm vitaminler bunda!

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen sarımsağın satış sezonu başladı. Sarımsak, yüzyıllardan beri hem sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak hem de çeşitli hastalıkların şifası olarak tüketiliyor. İçeriğinde manganez, B1, B6, C vitaminleri, kalsiyum, fosfor, bakır ve özellikle sadece Taşköprü Sarımsağında bulunan selenyum oranıyla kolesterol, tansiyon, kalp rahatsızlığı ve daha birçok hastalığın şifası için kullanılıyor.

İnsan sağlığına faydalarının yanı sıra yemeklerin lezzetine lezzet katan sarımsağın yeni sezon mahsulleri tezgahlardaki yerini aldı. Anavatanı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi olan sarımsağın yemek kültüründe de önemli bir yeri var. Taşköprülü Sarımsak üreticileri Taşköprü Sarımsağının bu yılda hak ettiği değere ulaşmasını beklediklerini ifade ettiler.

Taşköprü sarımsağı bugün kurulan Taşköprü Sarımsak pazarında küçük diye tabir edilen sarımsaklar 13 TL'den, orta diye tabir edilen sarımsaklar 15 TL'den, iri diye tabir edilen sarımsaklar ise 18-20 TL'den alıcı buluyor.