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20.03.2020 - 13:15 |

Evde elma sirkesi nasıl yapılır? - Elma sirkesi tarifi

Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez. Elma sirkesinin birçok derde deva olduğu bilinmektedir. Evde kolay bir şekilde de yapılabilen elma sirkesi; kolesterole, kansere, diyabete, cilt rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Peki, evde elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesinin faydaları neler? İşte evde elma sirkesi tarifi ve elma sirkesi yapımı...

Evde elma sirkesi nasıl yapılır? - Elma sirkesi tarifi

 

Elma sirkesi yaygın tüketilen şifalı bir üründür. Salata ve soslara tat vermek için katılabilir. Ayrıca çok iyi bir dezenfektandır. Mikrop öldürücü etkisi vardır. Tırnak mantarı ve siğillere karşı çok etkilidir. Tarih boyunca şifa için kullanılmıştır. Başta potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum gibi pek çok faydalı mineralin yanı sıra A, B, C ve E vitaminleri içerir. Elma sirkesi zayıflama, kolesterolün, kan şekerini düşürülmesi ve diyabet için çok faydalıdır. Peki evde sağlıklı elma sirkesi yapmaya ne dersiniz? Evde elma sirkesi nasıl yapılır? İşte evde elma sirkesi tarifi ve elma sirkesi yapımı...

Evde elma sirkesi nasıl yapılır - Elma sirkesi tarifi

Elma sirkesinin faydaları: 

-Bakterileri yok eder. Akne oluşumunu engeller, doğal bir cilt toniğidir.
-Kan şekerini düşürerek diyabetle savaşır. Kansere karşı olumlu etkiler oluşturur.
-Tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.
-Kolesterolün düşürülmesini sağlıyor ve kalp rahatsızlıkları riskini düşürüyor. Migreni olanlara iyi gelir.
-Vücudunuzun toksinlerden arındırılmasında etkilidir. Saçlarınız canlanarak daha parlak olmasını sağlar.
-Dişlerin beyazlamasını sağlar. Reflü rahatsızlığına iyi gelir. Vücudun pH dengesini düzenler.
-Güneş yanıklarını ve cilt tahrişlerini iyileştirir. Meyve ve sebzeleri mikroorganizmalardan arındırmasını sağlar.
-Boğaz ağrısını geçirir. Gıdaların kısa sürede bozulmasını engeller.
-Ağız kokusunu engeller. Ayak kokusunu yok eder. Ter kokusunu engeller.
-Yorgunluğa faydası vardır. Morlukları azaltır. Soğuk algınlığını azaltır.
-Kaşıntı gidermeye yardımcıdır. Hıçkırık geçiricidir. Uykusuzluk sorununu ortadan kaldırır.
-Ev temizliğinde kullanılır. Oda kokusunu giderir.

Elma sirkesi yapımı için malzemeler:

-2 kg.büyük boy kırmızı elma (organik elma)
-4,5 litre içme suyu
-6 yemek kaşığı bal

Elma sirkesi püf noktası:

Elmaları kabuklarını soymadan kullanmayı tercih edin. Organik ve ilaçsız yetiştirilmiş elmalar kullanmaya özen gösterin. Mayalanma işleminin zamanından önce oluşmasını engellemek için kullandığınız elmaların zedesiz ve sulu olmasına dikkat edin. Kavanoza koyduğunuz elma dilimleri, kavanozun yarısını doldurmalı. Mayalanma sürecinde doğru sıcaklık ve ortamda bozulmadan uzun süre bekletilen elma sirkesi, bir o kadar keskin ve etkili olur. Hazır durumda olan ev yapımı elma sirkesi üzerinde oluşan sirke anasını alıp bir sonraki sirke yapımında maya olarak kullanabilirsiniz. Hazır olan sirkeyi, tülbentten geçirdikten sonra kullanabilirsiniz, renginin çok fazla berrak olmaması sizi yanıltmasın.

Evde elma sirkesi nasıl yapılır - Elma sirkesi tarifi

Elma sirkesi nasıl yapılır? - Elma sirkesi yapımı

-Elmalarınızı güzelce yıkayın. Yıkadığınız elmaların küçük küçük doğrayın. Çekirdekli kısımlarını çıkartın.

-Önceden temizlenmiş ve içi kuru büyük boy cam bir kavanoza elma dilimlerini yerleştirin.

-Elma dilimlerinin üzerine içme suyunu ekleyin. Üst kısmında bir parça boşluk kalmasına dikkat edin. Her kavanoza 2 yemek -kaşığı kadar kıvamlı bir bal katıp tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

-Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak sabitleyin.

-Güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. İlk zamanlarda gün aşırı, daha sonraki günlerde haftada bir kez tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Elmalar dibe çökene kadar karıştırma işlemine bu aralıklarla devam edin.

Evde elma sirkesi nasıl yapılır - Elma sirkesi tarifi

-Zaman içinde kavanozun üst kısmına çıkan elma dilimlerinin çürümeye başladığını, çevrede sirke sineklerinin oluşmaya başladığını ve sirke koktuğunu göreceksiniz.

-Tüm bu belirtiler oluşup sirke fermente olmaya başladığında sirkeyi süzüp elma posalarını atın.

-Süzdüğünüz sirkeyi yeniden cam kavanoza alıp kalan bal ve tuzu ekledikten sonra karıştırın. Kapağı kapalı şekilde, serin bir yerde saklayın.

-Sirke kavanozu üzerinde sirke anası denilen beyaz şeffaf bir yuvarlak oluşmaya başlayıp keskin bir koku geldiği zaman sirkeniz kullanıma hazır demektir. Sirke anasını içerisinde metal değdirmeden çıkarıp sirkenizi süzdürüp kullanabilirsiniz. 

Afiyet olsun.

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