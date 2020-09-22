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22.09.2020 - 14:05 |

Ezo Gelin çorbasının adı artık Oğuzeli ile anılacak

Yaşam öyküsü, güzelliği, aşkı ve memleket özlemiyle filmlere, türkülere konu olan Ezo Gelin'in kıtlık zamanında yaptığı 'Ezo Gelin Çorbası', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak Oğuzeli adına tescillendi

Ezo Gelin çorbasının adı artık Oğuzeli ile anılacak
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Türkiye’nin hemen hemen her yerinde sevilerek ve sıklıkla tüketilen Ezo Gelin çorbasının Oğuzeli adına tescillenmesinden büyük mutluluk duyduklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Baştan aşağı Anadolu kokan geleneksel Ezo Gelin çorbası bundan sonra Oğuzeli ile anılacak” dedi.

"Geleneksel lezzetlerimize büyük önem veriyoruz"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yaptığı açıklamada, “10 Eylül 2020 tarihi itibariyle Ezo Gelin çorbası tescil işlemleri tamamlanmış olup Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak Oğuzeli adına tescillenmiştir. Geleneksel lezzetlerimize büyük önem veriyoruz; Ezo Gelin çorbası da bunlardan bir tanesi.

2 ürün daha coğrafi işaret almayı bekliyor

Gastronomi kentine yakışır çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Daha önce Oğuzeli narımız tescillenmişti. Şimdi Oğuzeli kurutmalığı ve Oğuzeli nar ekşisi başvurularımızın sonucunu bekliyoruz. Başvurularımız sonuçlandığı zaman Oğuzeli’ne ait dört adet ürünümüz tescillenmiş olacak. Bu da bu ürünlere olan talebi daha çok artıracak” ifadelerini kullandı.

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