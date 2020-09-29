Fırında palamut nasıl yapılır? Fırında palamut tarifi
Balık sezonu açıldığından beri palamutta yaşanan bolluk, sofralarımızı lezzetiyle doldurdu. Genellikle palamut kızartması olarak görsek de şimdilerde fırında palamut tarifi oldukça aranan bir tarif. Peki fırında palamut nasıl yapılır? İşte evde kolayca yapabileceğiniz fırında palamut tarifi.
Palamudun kızartmasından ziyade başka çeşitlerini denemek isteyenler için en uygun en lezzetli en güzel tarif: fırında palamut! Peki, fırında palamut nasıl yapılır? İşte fırında palamut tarifi.
Fırında palamut için malzemeler:
-2 tane fileto şekilde kesilmiş iri palamut (adet kişi sayısına göre değişebilir)
-4 tane domates
-2 tane kuru soğan
-3 dilimli limon
-1/4 çay barağı zeytin yağı
-Tuz
-Karabiber
-Nane
Fırında palamut nasıl yapılır?
Fırında palamut için öncelikle balıkçıdan aldığınız balıkları fileto şakilinde kesin. Daha sonra yıkadığınız balıkları süzmesi için bir tabağa alın. Soğanları ve domatesleri yuvarlak dilimleyip fırın tepsisine diziyoruz. Üzerine de yağ ve limonla harmanladığımız palamutları diziyoruz. En son da limonları ekleyip tuz, karabiber ve naneyi serpip fırına veriyoruz.