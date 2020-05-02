Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Günün iftar menüsü: 9. gün
02.05.2020 - 10:00 |

Günün iftar menüsü: 9. gün

Günün iftar menüsünü sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. 9. gün iftar menüsünde tam hafta sonuna yakışacak lezzetler bulunuyor. Mantarın eşsiz tadıyla kremalı mantar çorbası, özleyenler için zeytinyağlı enginar, ana yemek olarak ise garnitürlü çanak köfte. İftarda hafif tatlı tercih edenler için fincan tatlısını paylaştık. İşte 9. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 9. gün

İftara ne pişiricem diye düşünmeyin! 9. gün iftar menümüzde hafta sonu sofranıza yakışacak lezzetlere yer verdik. Kremalı mantar çorbasıyla başlangıcı yapabilir, ara sıcakta zeytinyağlı enginar yiyebilirsiniz. Ana yemek olarak ise garnitürlü çanak köfte sizleri bekliyor. Eğer tüm yemeklerin ağır olduğunu düşünüyorsanız, tatlı olarak çok hafif olan fincan tatlısını paylaştık. İşte günün iftar menüsü ve yapım aşamaları... 

Çorba: Kremalı mantar çorbası

Günün iftar menüsü: 9. gün

Malzemeler:

-200 gram ince doğranmış mantar
-1 tane rendelenmiş kuru soğan
-5-6 Su bardağı kaynamış su
-200 gr krema
-3 Yemek kaşığı un
-3 Yemek kaşığı sıvı yağ
-1.5 Yemek kaşığı tereyağı
-1 tane kesme şeker
-1 çay kaşığı karabiber
-1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Tencerenin içine sıvı yağ ile rendelenmiş soğanları döküp kavuralım.
-Sonra üzerine dilimlenmiş mantarları katıp kavurmaya devam edelim.
-Mantarlar suyunu çekene kadar kavuralım. Ardından içine 5 veya 6 su bardağı kaynamış su ilave ederek çorbamızı kaynamaya bırakalım.
-Ayrı bir tencereye tereyağını ve unu döküp iyice kavuralım. Kavrulan unun içine kremayı dökelim ve tahta kaşıkla kavurmaya devam edelim.
-Sonra mantarlı çorbamızın suyundan unlu karışıma biraz döküp çırpalım.
-Unlu karışımı tekrardan kremalı mantarlı çorbamızın içine dökelim ve çırpmaya devam edelim.
-Son olarak yemeğimizin içine şeker, tuz ve karabiberi döküp karıştıralım.
-Çorbamızı 15 dakika kısık ayarda demlenmeye bırakalım, ardından servis edelim.

Ara sıcak: Zeytinyağlı enginar

Günün iftar menüsü: 9. gün

Malzemeler:

-5 adet ayıklanmış enginar
-2 adet havuç
-1 adet kuru soğan
-3 adet patates
-1 adet kırmızı biber
-1 çay bardağı zeytinyağı
-2 yemek kaşığı un
-1 tatlı kaşığı toz şeker
-1,5 su bardağı soğuk su
-1 adet limon suyu
-1 silme tatlı kaşığı tuz
-1 tutam dereotu

Nasıl yapılır?

-Enginarları limonla güzelce ovun ve her bir enginarı 5-6 üçgen dilim olacak şekilde kesip içine un ve limon suyu koyduğunuz su dolu bir kabın içerisine alıp bir kenarda bekletin.
-Kuru soğanı, havuçları, kırmızı biberi ve patatesleri yuvarlak yuvarlak doğrayın.
-Geniş bir tencereye önce doğranmış kuru soğanları, üstüne havuçları, patatesleri ve kırmızı biberi kat kat olacak şekilde dizin.
-Enginarları süzün ve durulamayın. Onları da tencerenin en üstüne dizin.
-Tencereye 1,5 su bardağı soğuk suyu ve zeytinyağını ekleyin.
-Tuz ve şekeri de serpiştirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde orta ateşte, kapağı kapalı olarak yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakın.
-Pişme süresinin sonunda sebzelerin pişip pişmediğini bir çatalla kontrol edin ve pişmiş olan yemeğinizi pişirdiğiniz tencerede ılıklaşmaya bırakın.
-Yemeğiniz ılıklaştıktan sonra üstünü dereotuyla süsleyerek ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Ana yemek: Garnitürlü çanak köfte

Günün iftar menüsü: 9. gün

Malzemeler:

-400 gr kıyma
-1 çay bardağı galeta unu
-1 yumurta
-1 kuru soğan
-Tuz karabiber pulbiber
-1 kavanoz garnitür
-2 yemek kaşığı salça
-2 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

-1 su bardağı kaşar rendesi

Nasıl yapılır?

-Köftesi için bir kaba kıyma, galeta unu, yumurta, baharatlar rendelenmiş soğan hepsini ekleyip yoğurun. Yarım saat dinlendirin.
-Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Ortalarını elinizle açın çanak şekli verin.
-İçlerine garnitür doldurun. Salçayı bir kaba alın üzerine sıcak su koyup karıştırın köftelerin olduğu borcama dökün.
-180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkarmaya yakın üzerlerine kaşar rendesi koyun. Sıcak servis yapın.

Tatlı: Fincan tatlısı

Günün iftar menüsü: 9. gün

Malzemeler: 

-1 litre süt
-2 kahve fincanı un
-1 yemek kaşığı margarin
-2,5 kahve fincanı toz şeker
-1 paket vanilin
-1 su bardağı hindistan cevizi rendesi

Üzeri için:

-6 adet çilek ya da muz

Nasıl yapılır?

-Derin bir tencereye süt, un ve şekeri ekleyip çırpma teli yardımıyla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
-Muhallebi koyu kıvam alıp göz göz fokurdamaya başlayınca margarin ve vanilyayı ekleyip ve tekrar karıştırın.
-Pişen muhallebiyi ocaktan alın.
-Orta boy kahve fincanına 2 parmak boşluk bırakacak şekilde, kepçe yardımıyla muhallebiyi dökün.
-Fincandaki muhallebileri önce oda sıcaklığına getirdikten sonra buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın.
-Soğuyan muhallebileri fincandan yavaşça çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın.
-Hindistan cevizine bulanan muhallebileri servis tabağına alın ve üzerini çilek ile süsleyip servis edin.

Afiyet olsun.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay Başak’ta ilerlemekte. Hafta sonunu boş geçirmeyeceğiniz görülüyor. Sizi bağlayan meşguliyetler de olabilir. Kişisel açıdan biraz daha düzene girmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aklınızın değil, duygularınızın, sezgilerinizin yolunu takip edebilirsiniz. Zevklerde ve keyiflerde aşırılıklara da kaçabilirsiniz. Hayatın güzel yönlerine açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Başak’ta ilerlerken hafta sonunda evinizi ya da ailenizi ilgilendiren konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ev ve yerleşimle ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizden haberler, ziyaretler ve konuşmalar daha meşgul edici olabilir. Aynı zamanda gizli konularla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız biraz daha mantıklı davranmalısınız. Parasal konularda kendinizi daha fazla endişeli hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel alanda, arkadaşlıklar içinde daha aktif ve heyecanlı olabilirsiniz. Sezgilerinizden de yararlanmayı bakın ve gerçekçiliği elden bırakmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Dışsal etkilere fazlası ile açık bir gündesiniz. Kimi zaman duygusal nedenler yüzünden kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ailenize, evinize yönelik işlerde aceleci davranmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaş çevrenizde sizi duygusal açıdan meşgul eden konular gündeme gelebilir. Gruplar içinde olmak mutluluk da getirecek.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ortaya koyabileceğiniz işler var. Daha iddialı ve kararlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak her zaman haklı olduğunuzu düşünmemelisiniz. Sorumluluklar da önemli.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha coşkulu ve yaratıcı hissedebileceğiniz imkanlar var. Yaratıcı konular, yolculuklar sayesinde yeni şeyler keşfedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişelerinizi daha iyi yönetmelisiniz. Bugün sizi etkileyen psikolojik nedenlere dikkat etmelisiniz. Başkalarından duygusal beklentilerinizi dengelemeye bakın. Biraz daha gerçekçi olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın beraberliklerde ya da evlilik hayatında daha duyarlı olmanızı gerektiren konular olabilir. Karşınızdaki kişilerde güven arıyorsunuz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Adil Yıldırım
Adil YıldırımErkekler ne ister?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAkrep Dolunayı: Benden öte bizden öze
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğluİdeolojiler, inançlar ve uluslararası alanda yeni bir dönem doğuyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Aslan: Ay Aslan’a aşık olmadan ölme
İpek Aykol
İpek AykolAlkol neden bir depresandır?
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen Baysal
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen BaysalKötü anılarınızı değiştirin
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraAmeliyatsız burun estetiği
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliDemiradam ve demir eksikliği
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazStrese karşı doğal kaynaklar: Enerjimizi nasıl yüksek tutabiliriz?
Asuman Korugan
Asuman KoruganHayaller biterse hayat biter…
En Çok İzlenen Videolar
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün iftar menüsü: 9. gün

Günün iftar menüsü: 9. gün

Akrep burcunda kritik bir dolunay

Akrep burcunda kritik bir dolunay

Yediğinizde gün boyu susatmayan 11 besin - Ramazanda susatmayan yiyecekler nelerdir?

Yediğinizde gün boyu susatmayan 11 besin - Ramazanda susatmayan yiyecekler nelerdir?

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi ev yapımı malzemeleri

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi ev yapımı malzemeleri

Sıradaki Haber