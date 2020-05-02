Günün iftar menüsü: 9. gün

İftara ne pişiricem diye düşünmeyin! 9. gün iftar menümüzde hafta sonu sofranıza yakışacak lezzetlere yer verdik. Kremalı mantar çorbasıyla başlangıcı yapabilir, ara sıcakta zeytinyağlı enginar yiyebilirsiniz. Ana yemek olarak ise garnitürlü çanak köfte sizleri bekliyor. Eğer tüm yemeklerin ağır olduğunu düşünüyorsanız, tatlı olarak çok hafif olan fincan tatlısını paylaştık. İşte günün iftar menüsü ve yapım aşamaları...

Çorba: Kremalı mantar çorbası





Malzemeler:

-200 gram ince doğranmış mantar

-1 tane rendelenmiş kuru soğan

-5-6 Su bardağı kaynamış su

-200 gr krema

-3 Yemek kaşığı un

-3 Yemek kaşığı sıvı yağ

-1.5 Yemek kaşığı tereyağı

-1 tane kesme şeker

-1 çay kaşığı karabiber

-1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Tencerenin içine sıvı yağ ile rendelenmiş soğanları döküp kavuralım.

-Sonra üzerine dilimlenmiş mantarları katıp kavurmaya devam edelim.

-Mantarlar suyunu çekene kadar kavuralım. Ardından içine 5 veya 6 su bardağı kaynamış su ilave ederek çorbamızı kaynamaya bırakalım.

-Ayrı bir tencereye tereyağını ve unu döküp iyice kavuralım. Kavrulan unun içine kremayı dökelim ve tahta kaşıkla kavurmaya devam edelim.

-Sonra mantarlı çorbamızın suyundan unlu karışıma biraz döküp çırpalım.

-Unlu karışımı tekrardan kremalı mantarlı çorbamızın içine dökelim ve çırpmaya devam edelim.

-Son olarak yemeğimizin içine şeker, tuz ve karabiberi döküp karıştıralım.

-Çorbamızı 15 dakika kısık ayarda demlenmeye bırakalım, ardından servis edelim.

Ara sıcak: Zeytinyağlı enginar





Malzemeler:

-5 adet ayıklanmış enginar

-2 adet havuç

-1 adet kuru soğan

-3 adet patates

-1 adet kırmızı biber

-1 çay bardağı zeytinyağı

-2 yemek kaşığı un

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-1,5 su bardağı soğuk su

-1 adet limon suyu

-1 silme tatlı kaşığı tuz

-1 tutam dereotu

Nasıl yapılır?

-Enginarları limonla güzelce ovun ve her bir enginarı 5-6 üçgen dilim olacak şekilde kesip içine un ve limon suyu koyduğunuz su dolu bir kabın içerisine alıp bir kenarda bekletin.

-Kuru soğanı, havuçları, kırmızı biberi ve patatesleri yuvarlak yuvarlak doğrayın.

-Geniş bir tencereye önce doğranmış kuru soğanları, üstüne havuçları, patatesleri ve kırmızı biberi kat kat olacak şekilde dizin.

-Enginarları süzün ve durulamayın. Onları da tencerenin en üstüne dizin.

-Tencereye 1,5 su bardağı soğuk suyu ve zeytinyağını ekleyin.

-Tuz ve şekeri de serpiştirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve bu şekilde orta ateşte, kapağı kapalı olarak yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakın.

-Pişme süresinin sonunda sebzelerin pişip pişmediğini bir çatalla kontrol edin ve pişmiş olan yemeğinizi pişirdiğiniz tencerede ılıklaşmaya bırakın.

-Yemeğiniz ılıklaştıktan sonra üstünü dereotuyla süsleyerek ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Ana yemek: Garnitürlü çanak köfte





Malzemeler:

-400 gr kıyma

-1 çay bardağı galeta unu

-1 yumurta

-1 kuru soğan

-Tuz karabiber pulbiber

-1 kavanoz garnitür

-2 yemek kaşığı salça

-2 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

-1 su bardağı kaşar rendesi

Nasıl yapılır?

-Köftesi için bir kaba kıyma, galeta unu, yumurta, baharatlar rendelenmiş soğan hepsini ekleyip yoğurun. Yarım saat dinlendirin.

-Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Ortalarını elinizle açın çanak şekli verin.

-İçlerine garnitür doldurun. Salçayı bir kaba alın üzerine sıcak su koyup karıştırın köftelerin olduğu borcama dökün.

-180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkarmaya yakın üzerlerine kaşar rendesi koyun. Sıcak servis yapın.

Tatlı: Fincan tatlısı





Malzemeler:

-1 litre süt

-2 kahve fincanı un

-1 yemek kaşığı margarin

-2,5 kahve fincanı toz şeker

-1 paket vanilin

-1 su bardağı hindistan cevizi rendesi

Üzeri için:

-6 adet çilek ya da muz

Nasıl yapılır?

-Derin bir tencereye süt, un ve şekeri ekleyip çırpma teli yardımıyla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

-Muhallebi koyu kıvam alıp göz göz fokurdamaya başlayınca margarin ve vanilyayı ekleyip ve tekrar karıştırın.

-Pişen muhallebiyi ocaktan alın.

-Orta boy kahve fincanına 2 parmak boşluk bırakacak şekilde, kepçe yardımıyla muhallebiyi dökün.

-Fincandaki muhallebileri önce oda sıcaklığına getirdikten sonra buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın.

-Soğuyan muhallebileri fincandan yavaşça çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın.

-Hindistan cevizine bulanan muhallebileri servis tabağına alın ve üzerini çilek ile süsleyip servis edin.

Afiyet olsun.