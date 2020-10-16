Havuç tarator tarifi - Cevizli havuç tarator nasıl yapılır?
Meze sofralarının vazgeçilmezi havuç tarator tarifini sizinle paylaşıyoruz. Ana yemeklerin yanına çok yakışacak olan havuç tarator, evde hazırlayabileceğiniz pratik bir mezedir. Üstelik bu havuç tarator tarifi içinde ceviz içeriyor! Peki, cevizli havuç tarator nasıl yapılır? İşte havuç tarator tarifi...
Sofranızı renklendirecek, ana yemeklerin yanına yakışacak havuç tarator tarifi için malzemeleri hazırlayın! Bu enfes mezeyi ana yemek dışında, kızarmış ekmekle de tüketmenizi tavsiye ederiz. Üstelik cevizle taçlandırdığımız havuç taratoru, bu haliyle daha çok seveceksiniz. Peki, cevizli havuç tarator nasıl yapılır? İşte havuç tarator tarifi, havuç tarator yapımı...
Havuç tarator malzemeler:
-4-5 adet havuç
-3-4 diş sarımsak
-1,5-2 bardak süzme yoğurt
-1 kase çekilmiş ceviz
-2 kaşık zeytinyağı
-Karabiber, pul biber, nane, tuz
Cevizli havuç tarator nasıl yapılır?
1. adım: Havuçları temizleyip rendeleyin. Zeytinyağında havuçları kızartın.
2. adım: Kavrulma işlemi tamamlandığında ceviz içini de ekleyip soğuması için bekleyin.
3. adım: Bu esnada süzme yoğurdu ezilmiş sarımsaklar ile birlikte çırpın.
4. adım: Soğuyan havuç kızartması ile süzme yoğurtlu karışımı iyice harmanlayın.
Son adım: Üzerine karabiber, pul biber ve dilediğiniz baharatları serpin.
Afiyet olsun.