Hücrelerinizi D vitaminine doyuracak fırında somon fileto
D vitamininin vücudumuzu tepeden tırnağa nasıl beslediğini bilmeyen kalmadı. Kış mevsimine doğru ilerken yazın güneşten alarak bolca depoladığımız D vitaminden uzun süre faydalanmak için yediklerimiz ile desteklemek bu nedenle şart. Somon da hatrı sayılır derecede D vitamini içeren besinlerin başında geliyor. Peki, hücrelerimizi D vitamini ile kuşatmak için somon fümeyi nasıl pişirmeliyiz? Tadı damağınızda kalacak sağlıklı mı sağlıklı fırında somon fileto tarifini paylaşıyoruz...
PEMBENAR ÖZEL
Bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini almak için en verimli dönemi geride bıraktık. Uzmanlara göre D vitamininin 90’ı güneş ışığı sayesinde sentezlenirken yüzde 10’u da besinlerle vücuda alınıyor.
Peki, başta Covid-19 olmak üzere pek çok hastalığa karşı kalkan olan D vitamini hangi besinlerden alınır? Daha güçlü kemikler kalsiyum emilimini artırmaya yardımcı, enflamasyon karşıtı D vitamininden zengin fırında somon fileto tarifi sizlerle...
Malzemeler:
- 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
- 200 gram pırasa (sadece beyaz kısmı ince ince doğranmış)
- Yarım çay kaşığı doğranmış sarımsak
- 1 limon kabuğu rendesi
- Yarım çay kaşığı tuz
- İsteğe bağlı miktarda karabiber
- 1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz
- 4 adet derisiz, kemiksiz somon fileto
Yapılışı:
1. adım: Fırını önceden 200 santigrat derecede ısıtın.
2. adım: Filetolar dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alarak iyice karıştırın.
3. adım: Somon filetoları üzeri iyice kaplanana bu karışıma bulayın.
4. adım: Tepsisine aldığınız somonları fırına yerleştirin. Artan karışımı somonların üzerine ekleyebilirsiniz.
5. adım: Somonları yaklaşık 12-15 dakika içi kadar pişirin.
Afiyet olsun.