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14.10.2020 - 12:36 |

İrmik helvası tarifi | İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü - Sütsüz - dondurmalı irmik helvası malzemeleri

Vazgeçilmez lezzetlerin arasında bulunan İrmik helvası, birçok damağa hitap ediyor. Tercihe göre sütlü, sütsüz, dondurmalı, dondurmasız yapılan irmik helvası tarifi nedir? Evde irmik helvası yapmak isteyenler, irmik helvası nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı. İşte irmik helvası malzemeleri ve tarifi haberimizde...

İrmik helvası tarifi | İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü - Sütsüz - dondurmalı irmik helvası malzemeleri
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Tatlı severlerin muhakkak evde yaptığı hem kolay hem de lezzetli irmik helvası tarifi zaman zaman yoğun ilgi görüyor. İster yemek sonrasına isterseniz 5 çayına ikram edebileceğiniz irmik helvasının en güzel tarifi haberimizde...

İRMİK HELVASI TARİFİ

İRMİK HELVASI (SÜTLÜ) MALZEMELERİ

1,5 su bardağıirmik
3 yemek kaşığıtereyağı
1/2 su bardağıçam fıstığı
1,5 su bardağısu
1,5 su bardağısüt
1,5 su bardağıtoz şeker

İRMİK HELVASI (SÜTLÜ) NASIL YAPILIR?

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin.Yarım su bardağı çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın.

Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın.

Sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun.

Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresine alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın.

Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin.

Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın.

Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ister dondurmalı ister dondurmasız ters çevirip çıkardıktan sonra servis edebilirsiniz.

İRMİK HELVASI (SÜTSÜZ) MALZEMELERİ

2 su bardağıirmik
1/2 çay bardağısıvı yağ
1,5 su bardağıtoz şeker
4 su bardağısu
1 paketvanilya

Sütsüz İrmik Helvası Tarifi Nasıl Yapılır?

Derince bir kabın içinde suyu ve şekeri, şeker eriyene dek karıştırın. İçine vanilyayı da ekleyin, karıştırın ve bir kenara alın.

Yapışmaz tabanlı derin bir tencere ya da tavaya sıvı yağı alın ve üstüne 2 su bardağı irmiği ekleyin.

Ocağın altını açın ve irmikler esmerleşene dek sürekli bir şekilde, yaklaşık 15 dakika boyunca kavurun.

İrmikler esmerleştiğinde, hazırladığınız şerbeti üstüne dökün ve karıştıramaya ara vermeden, irmik tüm şerbeti çekene dek 10 dakika daha karıştırarak pişirin.

Tercihe göre dondurmalı veya dondurmasız servis edebilirsiniz.

 

 

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