Jenny Eclair’den ‘Geçmişi Bırakmak’

Edwina Spinner'a elli yılı aşkın bir süredir içinde yaşamakta olduğu ev fazla büyük ve kasvetli gelmektedir. Cıvıl cıvıl seslerin, sevgi ve mutluluk dolu anların, beklenmedik karanlık sırların ve trajedilerin yaşandığı bu evde Edwina artık yapayalnızdır. Yaşlı kadın evi satmak ve uzun bir yolculuğa çıkmak istediği için bir emlakçıyla anlaşır. Genç emlakçı evi gezerken, Edwina ile sohbeti sırasında adeta geçmişe doğru bir yolculuğa çıkar. Adam karşısındaki kadını tanıdıkça onun bu eve ve anılara hapsolmuş kırılgan biri değil, hayatla mücadele edebilen olağanüstü güçlü ve sevgi dolu bir kadın olduğunu anlar. Ama aklını kurcalayan sorular vardır. Nasıl olur da böyle bir kadın yapayalnız kalır? Ve yıllar önce kadının ailesine ne olmuştur?

Sayfa Sayısı: 416

Fiyatı: 38.00 TL

Dağıtım Tarihi: 05.02.2020

Tür: Yetişkin Roman