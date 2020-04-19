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19.04.2020 - 22:21 |

Kalamar Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Ve Çimçim Kalamar Tavada-Izgarada Nasıl Pişirilir?

Balık sofralarında iyi bir başlangıç olarak görülen kalamar, tarator sosu ile klasikleşen bir lezzet sunmaktadır. Kalamarı marine etmek için maden suyu ve süt tercih edilebilmekte, bir gün boyunca marine karışımında beklemektedir. Kalamarın sertleşmemesi için marine içerisinde bir gün bekletilmesi önerilmektedir. Bütün halde satın alınan kalamar, kuyruk kısmından çekerek iç organları ile birlikte temizlenmelidir. İşte kalamar pişirme çeşitleri ve yöntemleri hakkında tüm merak edilenler.

Kalamar Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Ve Çimçim Kalamar Tavada-Izgarada Nasıl Pişirilir?

Uç kısmından tutulan kalamarın dış kısmındaki deriyi almak için hızlı bir şekilde çekme işlemi uygulanmalıdır. Hazır bir hale gelen kalamar, istenilen boyutta ve şekilde doğranabilmektedir. Kalamarı tavada yapanlar, olmazsa olmaz tarator sosunu unutmamalıdır. Genelde kalamar kızartılırken zeytinyağı tercih edilmemekle birlikte Ayçiçek yağı kullanılmaktadır.

Kalamar Nasıl Pişirilir?

Bir yumurta ile aynı kolesterol düzeyine sahip olan kalamar, fırında buğulama şeklinde yapılabilirken tavada da kızartılabilmektedir. Oldukça düşük bir kaloriye sahip olmasının yanı sıra protein açısından son derece zengindir. Besleyici olmasına karşın sert bir yapıya sahip olmasından dolayı insanlara pişirme aşaması meşakkatli gelmektedir. Yağ oranı düşük protein oranı yüksek olan kalamar, belirli püf noktaları uygulanarak kısa sürede hazırlanmaktadır.

Temizlenen kalamar, halka şeklinde doğranmalıdır. Yumuşaması için terbiye edilmeli ve bir süre bekletilmelidir. İstenilen kıvama gelmesi için maden suyu yardımcı olmaktadır. Eğer marine işleminde soda kullanıldıysa, kızartma aşamasına geçmeden önce mutlaka yıkanmalıdır. Kalamarın lezzetini artıran bir diğer detaysa, yanında sunulan sostur.

Dondurulmuş ve Çimçim Kalamar Tavada Izgarada Nasıl Pişirilir?

Kalamarın mevsimi değilse, dondurulmuş olanını tercih etmek gerekmektedir. Hazırlama yönünden taze kalamardan bir farkı olmamakla birlikte lezzeti de son derece yerindedir. Dondurulmuş olan kalamarın önce donu çözülmeli ve ondan sonra pişirme işlemi uygulanmalıdır. Bozulması veya bakteri üretmesi istenmiyorsa, kendi halinde çözülmesi beklenmelidir.

Dondurulmuş kalamar ızgarada pişirilecekse, halka şeklinde doğranmasına gerek yoktur. Kalamar hızlı pişen bir deniz ürünü olduğundan, ızgarada bir dakikadan fazla durmamalıdır. Çok uzun süre ızgarada pişirilmesi, kurumasına neden olmaktadır. Kalamar tava yaparken kızgın bir ateş ve bol yağ, iyi bir lezzet için yeterli sayılmaktadır. Kalamarın tavaya atılmadan önce iyi bir şekilde yıkanıp süzüldüğünden emin olunmalıdır. Çıtır çıtır kızarmış kalamar tava, rahatlıkla evde yapılabilmektedir.

 

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