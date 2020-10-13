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13.10.2020 - 16:00 |

Kır Pidesi (Patatesli) tarifi ve malzemeleri | Kır Pidesi nasıl yapılır?

Kır Pidesi tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kastamonu iline ait yöresel bir lezzet olan Kır Pidesi Türk Mutfağında önemli lezzetlerden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında takımlar arası düellolar gerçekleştirilecek. Mavi takım kaptanı Uğur'un karşısına Barbaros'u alacağı Patatesli Kır Pidesi tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. İşte kolay Kır Pidesi tarifi...

Kır Pidesi (Patatesli) tarifi ve malzemeleri | Kır Pidesi nasıl yapılır?
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Kır Pidesi (Patatesli) nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kastamonu'ya ait yöresel lezzetlerden biri olan Kır Pidesi tarifi araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türk kültüründe önemli bir yer eden Pide her yörede farklı şekillerde ve tatlarda yapılmaktadır. Özellikle Batı Karadeniz yöresinde sıklıkla tüketilen Kıymalı, Peynirli ve Patatesli seçenekleri olan Kır Pidesi tarifini sizler için derledik. İşte Kastamonu Kır Pidesi tarifi ve malzemeleri...

PATATESLİ KIR PİDESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

2 adet yumurta

İç malzeme;

4- 5 adet haşlanmış patates

1 demet maydanoz

Tuz

( isteğe göre lor peynir )

PATATESLİ KIR PİDESİ TARİFİ YAPILIŞI

Kuru mayayı eritin un hariç tüm malzemeleri ekleyip karıştırın unu azar azar ekleyerek yumuşak hamur elde edin ve 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç malzeme için haşlanmış patatesleri rendeleyin; isteğe göre küçük küçük doğrayın maydanozu da doğrayın tuz lor peynir ( çok cıvık olmayacak kadar süt ekleyin ) malzeme birbirine yapışsın ama çok değil.

Mayalanan hamuru limon büyüklüğünde parçalara ayırın ve uzun şeklinde açıp iç malzemeyi uzunca serin ve kenarları üstü açık kalacak şekilde kapatıp iki ucunu birleştirin.

Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin kenarlarına yumurta sarısı sürüp 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dk kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun

 

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