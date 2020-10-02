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02.10.2020 - 14:19 |

Kış Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Farklı meyve ve sebze türlerini mevsiminde tüketmek sağlık açısından büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Zira özellikle organik yapı altında taze ve sağlıklı şekilde her meyvenin mevsiminde özellikleri öne çıkmaktadır. Peki, kış meyveleri ve sebzeleri hangileridir, isimleri nelerdir? İşte bu konuda detaylar.

Kış Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?
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Sebze ve meyveler vitamin ve mineral kaynağı olarak insan sağlığı için oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı mevsimine özgü olan bitkisel kaynakları tüketmek gerekir. Zira özellikle değişen mevsim şartlarına bağlı olarak, vücudun ihtiyaç duyduğu farklı meyve çeşitleri yer almaktadır. Yaşanan mevsime adapte olmak adına farklı mevsimlere ait meyveleri tüketmek gerekir.

 Kış Meyveleri Hangileridir?

 Endüstriyel açıdan ortaya çıkan üretim koşulları ve kimyasal katkılar nedeniyle artık mevsiminde kış meyveleri yemek oldukça zor hale geldi. Ancak mevsiminde alınacak pek çok farklı meyvenin bulunduğunu söylemek mümkün. Zira günümüzde hala tarımsal şartlar doğrultusunda bu meyvelere ulaşılabilmektedir. Bu konuda kış ayları söz konusu olduğu zaman, mevsimde yetiştirilen meyveler olarak şunları dile getirmek mümkün;

 - Elma

 - Portakal

 - Mandalina

 - Muz

 - Greyfurt

 - Nar

 - Ayva

 - Kestane

 Bu şekilde kış ayları geldiği zaman sezon açıldığında bütün mevsim boyunca bu meyvelere güvenli şekilde ulaşım sağlamak mümkün. Tabii ayrıca bu meyveler bölgesel açıdan da değişkenlik gösterebilmektedir. Buna dikkat etmek suretiyle tamamen organik yapı altında üretimi gerçekleşmiş kış aylarına özgü meyveleri tüketebilirsiniz.

 Kış Sebzeleri Hangileridir?

 Sebze ve meyvelerin hangi mevsimlerde yetiştirildiği bilinirse, hangi dönem ne tür bitkisel kaynakların tüketilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olunabilir. Böylece daha doğru ve sağlıklı bir şekilde tüketimi gerçekleştirmek mümkün hale gelir. İşte bu konuda kış ayları geldiği zaman yine bütün sezon boyunca tüketilebilecek kış sebzeleri şunlardır;

 - Lahana

 - Yer elması

 - Pazı

 - Ispanak

 - Pazı

 - Kereviz

 - Brüksel lahanası

 - Pırasa

 - Brokoli

 - Karnabahar

 - Havuç

 - Pancar

 Görüldüğü üzere söz konusu kış ayları olduğu zaman oldukça fazla sayıda sebze çeşidinin bulunduğunu söylemek mümkün. Bütün bir kış sezonu süresi içerisinde mevsimine uygun şekilde bu sebzeleri tüketebilirsiniz.

 Sebze ve Meyveleri Tüketirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Mevsiminde sebze ve meyve tüketimi gerçekleştirirken, aynı zamanda bu tüketimde dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur.

 - C vitamini yönünden zengin beslenme önüne çıkarılmalıdır.

 - Sebzeler tüketilirken küçük parçalara ayrılmalıdır.

 - Sebzeler ikinci kez ısıtılmadan aynı gün tüketilmelidir.

 - Meyve suyu tüketmek yerine kış mevsiminde doğrudan meyveler tüketilmelidir.

 Yukarıdaki hususlara dikkat etmek suretiyle kış aylarında daha sağlıklı, zinde ve mutlu şekilde yılı geçirmek mümkündür.

 

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