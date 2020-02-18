Kışın güne güçlü başlamanızı sağlayacak 5 doğal kahvaltı tarifi

Soğuk havalarda sabahları zor uyanabilir ve tüm vücudumuzu yorgun hissedebiliriz. Bu noktada sabah kahvaltısının öneminden bahsetmek istiyoruz. Özellikle kışın vücudumuzun daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır ve hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekir. Peki, sabahları daha mutlu ve güçlü hissetmek için nasıl beslenmeliyiz? Sizin için kışın güne güçlü başlamanızı sağlayacak 5 doğal kahvaltı tarifine yer verdik. Bu 5 tariften 1'ini mutlaka deneyin ya da 5 tarifi 5 güne bölebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

Smoothie kasesi





Malzemeler:

-5 yemek kaşığı süzme yoğurt

-10-12 adet yaban mersini

-6 adet çilek

-1 tatlı kaşığı bal

-1 yemek kaşığı chia tohumu

Üzeri için:

-15 adet yaban mersini

-1 adet küçük boy muz

-1 tatlı kaşığı chia tohumu

-5-6 adet çiğ badem

Nasıl yapılır?

-Süzme yoğurdu blenderın içine aktarın.Çileklerin sap kısımları çıkararak üzerine ekleyin.

-Ardından yaban mersini bal ve chia tohumunu ilave edin.Güzelce karıştırın.

-Karışımı bir kasenin içine alın. Muzu dilimleyin. Üzerini bademler, chia tohumu, muz dilimleri ve yaban mersinleriyle süsleyerek servis edin.

Tahılsız muffin





Malzemeler:

-4 adet yumurta

-1/4 su bardağı hindistan cevizi yağı (soğuk sıkım)

-1/4 su bardağı bal

-1/4 su bardağı tam yağlı süt

-1/2 su bardağı hindistan cevizi unu (arzuya göre badem unu)

-1/2 su bardağı çiğ fındık (arzuya göre makademya fındığı)

-1 adet muz

-1 çay kaşığı vanilya özütü

-1/4 çay kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

-Fırını önceden 180 derecede ısıtın.

-Bal ve Hindistan cevizi yağını ocakta, kısık ateşte ısıtın, homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Soğumaya bırakın.

-Karıştırma kabına aldığınız yumurtaları çırpın. Çatalla ezdiğiniz muzu ekleyin. Ballı yağ karışımı, süt ve vanilya özütünü ilave edin.

-Hindistan cevizi ununu ekleyip iyice karıştırın. Fındıkları çekip içerisine ekleyin. Elde ettiğiniz harcı, yağlı kağıt yerleştirdiğiniz muffin kalıplarına paylaştırın.

-Önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kalıplarından çıkartıp ılık olarak servis edin.

Yumurtasız avokado tost





Malzemeler:

-2 dilim tam buğday tost ekmeği

-1 adet avokado

-Ceviz

-Tarçın

-Bal

-Peynir

Nasıl yapılır?

-Ekmekleri kızartın. Avokadoyu soyun ve püre haline gelene kadar ezin.

-Ayrı bir kapta ceviz, tarçın, bal ve peyniri karıştırın.

-Püre olan avokadoyu bu karışımın üzerine ekleyin.

-Kızaran ekmeklerin üzerine sürün.

Ispanaklı pankek tarifi

Malzemeler:

-2 adetyumurta

-2 su bardağıyoğurt

-200 gramkörpe ıspanak

-1/2 çay kaşığıtuz

-2 su bardağıun

-1 tatlı kaşığıkabartma tozu

-1/2 tatlı kaşığıkarbonat

-2 damlalimon suyu

-4 yemek kaşığılor peyniri

Nasıl yapılır?

-Bol suda yıkayıp kurutucudan geçirdiğiniz körpe ıspanak yapraklarını ince ince doğrayın.

-Yumurtayı karıştırma kabına alıp bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Puf puf olup kabarmaları için hafif sulu kıvamda olan yoğurt ve tuzu ekleyin.

-Elenmiş un, kabartma tozu, limon suyuyla köpürtülmüş karbonat katıp, yoğun bir kek karışımı görüntüsü alana kadar pankek harcını tel bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

-Bu güzel kahvaltılığa rengini verecek olan doğranmış ıspanakları ekleyin. Son bir kez spatula yardımıyla karıştırdığınız pancake harcını kısa bir süre bekletin.

-Kenar kısımları yüksek olmayan bir krep tavasını ocak üzerinde ısıttıktan sonra ayçiçek yağıyla yağlayın. Yağın fazla kısmını kağıt havlu yardımıyla alın. Aralarda tavayı bu şekilde yağlayacağız, unutmayın.

-Hazırladığınız pancake harcından bir kepçe kadar tavaya alın. Bir tarafı pişmekte olan ıspanaklı pankeklerin üzerine küçük parçalar halinde lor peyniri serpiştirin.

-Alt tarafları hafif bir renk alana kadar pişen pankekleri, büyük bir spatula yardımıyla ters çevirip peynirli taraflarının da kızarmalarını sağlayın.

-Yağlı kağıt havlu yardımıyla aralarda yağladığınız tavada hazırladığınız harç bitene kadar pankekleri arkalı önlü pişirmeye devam edin.

-Hazırladığınız ıspanaklı pankekleri, ılık olarak çok fazla bekletmeden arzu ettiğiniz kahvaltılıklarla birlikte sevdiklerinizle paylaşın.

Fırında kuşkonmazlı omlet





Malzemeler:

-8 adet kuşkonmaz (sert kısımları alınmış, alt kısımları soyulmuş)

-10 adet yumurta (çırpılmış)

-1 su bardağı toz parmesan peyniri (arzuya göre rendelenmiş kaşar peyniri)

-1 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

-2 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

-Bir sos tenceresinde su ve tuzu kaynatın. Kaynamış suya 2 parmak kalınlığında kesilmiş kuşkonmazları atın ve 4 dakika sonra içinden alıp süzdürün.

-Fırına girebilen bir tava veya dikdörtgen borcamı tereyağ ile yağlayın.

-Çırpılmış yumurtaların için toz parmesan, tuz ve karabiberi ekleyip tekrar çırpın ve kalıbınıza dökün.

-Kuşkonmazları çırpılmış yumurta harcınızın her yerine yayılacak şekilde serpiştirin.

-Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin.

-Fırından çıkardıktan sonra kare dilimleyin ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun.