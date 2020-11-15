Köklerinden ilham alan sokak lezzetleri

Bronco, Şef İsmet Saz'ın Street Food dünyasına American diner konsepti ile kazandırdığı yeni bir soluk olarak Vadistanbul’da misafirlerini bekliyor. Bronco ayrıca ev ve işyerlerine servis hizmetinde iki farklı seçenek sunuyor. Menüdeki tüm seçenekler hazır olarak sipariş edilebileceği gibi pişmemiş şekilde sipariş verilip “kendin pişir kendin ye” tazı ile evde hazırlamak da mümkün olabiliyor.

Bronco, American diner konseptini menüsünden mimarisine, çalışanların üniformalarından lezzetlerine tüm detaylarda yaşatıyor. Bronco;Brioche ekmekleri ile B Burger, Smoked Brisket,Taco çeşitleri, Falafel, Tavuk Burger ve Buffalo Wings gibi dünya klasikleri, yerel bir lezzet olan Kokoreç gibi şefin yorumundan geçmiş lezzetler sağlıklı malzemelerle yeniden yorumlanıyor.

Bronco’nun menüsünde tatlı olarak; damaklarda iz bırakan New York Cheesecake ve Cookie Dough iddiasını ortaya koyuyor.

Bronco’nun tüm lezzetleri faklı bir atmosferi yansıtan Vadistanbul’daki mekanında denenebileceği gibi ev ve iş yerine de sipariş verilebiliyor. Siparişte ise Bronco, iki farklı seçenek sunuyor. Siparişi isteyenlere pişmiş ve tam hazır şekilde gönderirken “kendim pişirmek istiyorum” diyenler için de özel korunaklı kutuları içerisinde pişmemiş şekilde servis ediyor. İçerisinde Şef İsmet Saz tekniği ile pişirme yönergeleri de bulunan bu seçenek, mutfakta keyifle zaman geçirirken harikalar yaratmanıza yardımcı oluyor.