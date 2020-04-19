Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Mezgit Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Mezgit Balığı Pişirme
19.04.2020 - 22:31 |

Mezgit Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Mezgit Balığı Pişirme

Mezgit balığının diğer bir adı ise tavuk balığıdır. Böyle bir isim kullanılmasındaki en önemli neden ise tavuk eti gibi lezzetli olmasıdır. Mezgit balığının tavada ve ızgarada pişirilmesinde uygulanacak yöntemler ve tüm detayları sizler için hazırladık.

Mezgit Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Mezgit Balığı Pişirme

Yapı olarak da mezgit balığı hem ince hem de uzun bir yapıdadır. Kilo olarak ise yaklaşık 2 kg kadardır. Bu kilogramın üzerinde mezgit balığı bulunmaz. Dişi mezgit balıkları genellikle erkek mezgitten daha iri yapıdadır. Eti de hem lezzetli hem de fazladır.

Mezgit Balığı Nasıl Pişirilir?

Mezgit balığının iki farklı pişirme yöntemi vardır. Mezgit balığı isteğe göre hem tavada hem de ızgarada pişirilebilir. Balığın pişirilme yöntemine göre yapılması gereken bazı önemli hususlar da bulunur. Izgarada pişirilen mezgit balığı tavada pişirilene göre daha hafif olmaktadır. Fakat pişirme yöntemi olarak ızgara tercih ediliyorsa balığı lezzetlendirmek için bir kaç sosla beraber marine edebilirsiniz.

Tavada mezgit balığını pişirecekseniz genellikle mısır unu kullanmanız tavsiye edilir. Ayçiçek yağı ile yapılan kızartma işleminde balıkların fazla şekilde yağı çekmemesi gerekir.

Tavada Mezgit Balığı Pişirme

Tavada mezgit balığı pişirmek için ihtiyacınız olan malzemeler tuz, mısır unu, un ve ayçiçeği yağıdır. Temizlenen balıkları öncelikle tuzlayarak, ovalamalısınız. Ardından mısır unu ya da tercihe göre buğday ununu balıkları iyice bulamalısınız.

Ayçiçeği yağı ise tavada iyice kızmış şekilde olmalıdır. Unlanan tüm balıklar kızgın yağa içerisine atılarak 1-2 dakika kadar kızartılmalıdır. Balıkların çok fazla yağ çekmemesi için mutlaka ara ara tavadaki yağ bir kaseye boşaltılmalıdır. Yağı boşaltmadığınız sürece balıklarınız kalori açısından da fazla değerlere sahip olacaktır.

Izgarada Mezgit Balığı Pişirme

Izgarada mezgit balığı pişirecekseniz, bazı marine işlemlerden geçirebilirsiniz. Özellikle balığın marinesi için tuz, karabiber, zeytinyağı ve taze kekik kullanarak bir sos hazırlayabilirsiniz. Balıkların tümünü hazırlanan sosa yatırarak yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar bekletmelisiniz.

Her iki tarafının da sos içerisinde harmanlanmasından sonra balıkları bir ızgarada 4-5 dakika kadar pişirin. Pişirme işleminden sonra mezgit balığının daha fazla lezzete sahip olması için bir fırça ile üzerlerine erimiş tereyağı sürebilirsiniz. Izgarada yapmış olduğunuz pişirme işlemi hem daha sağlıklı hem de daha hafif olacaktır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay sizi dışsal etkilere çok daha açık kılmakta. Kendinizi dağınık hissedebilir, etki altında kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, bir grup ya da arkadaşlıklar içinde sizi daha fedakar ve kabullenici kılabilir. Hedeflerinizde pek net değilsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sorumluluklarınız olsa bile kendinizi çok kolay toparlamadığınızı, dağınık kalabildiğinizi gösteriyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sezgilerinizi yükseltirken sizi daha idealist ve yeni şeyler öğrenmeye açık kılıyor. Ruhsal konulara daha çok ilgi gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, ortaklaşa konulara bazı karmaşalar getirebilir. Parasal alanda daha özenli olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, eşinizle ya da ortaklı bir konu içinde daha hayalci olabileceğinizi göstermekte. Kolayca etki altında kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, dikkat ve özen gerektiren konularda ihmalkar davranmamanız gerektiğini anlatmakta. Başkalarına hizmet vurgusu da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sevdiklerinizle daha yakın olabileceğinizi ve kendinize daha romantic bir ortam yaratabileceğinizi açıklamakta.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, evde daha dikkatli ve gerçekçi olma gereğini gösteriyor. Duygusal alanda karmaşık bir durumda olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, yakın çevrenizde sizi daha hayalci kılmakta. İlginç düşüncelerinizi daha somut hale getirmeye çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, hayal gücünüzü kullanabileceğinizi ancak maddi konularda biraz daha gerçekçi olma gereğini göstermekte.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda Neptün’le birleşen Ay sizi daha yaratıcı ve hayalci kılmakta. Güzel şeylere çok daha açıksınız. Ancak tutarsız da olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Diyetisyen Deniz Zünbülcan
Diyetisyen Deniz ZünbülcanNisan mahsülleriyle güçlenin
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ ve ERGOTERAPİ
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİçine Dön
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzEşin Tasarrufunun Sınırlanması
Selin Kalabaş
Selin Kalabaş Koronavirüs ve Çocuklar
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalKronik Yorgunluk
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBoğa’da Yeniay neler söylüyor?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSırtlanı perişan eden 'cool' kadının hikayesi
Sibel Yücesan
Sibel YücesanKendine sosyal mesafe
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalGama aminobütirik asit (GABA)
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çupra Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Çupra Balığı Pişirme

Çupra Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Çupra Balığı Pişirme

Kalamar Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Kalamar Tavada Ve Izgarada Nasıl Pişirilir?

Kalamar Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Kalamar Tavada Ve Izgarada Nasıl Pişirilir?

Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Lüfer Balığı Pişirme

Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Lüfer Balığı Pişirme

Kalamar Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Ve Çimçim Kalamar Tavada-Izgarada Nasıl Pişirilir?

Kalamar Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Ve Çimçim Kalamar Tavada-Izgarada Nasıl Pişirilir?

Sıradaki Haber