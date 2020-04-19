Mezgit Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Mezgit Balığı Pişirme

Yapı olarak da mezgit balığı hem ince hem de uzun bir yapıdadır. Kilo olarak ise yaklaşık 2 kg kadardır. Bu kilogramın üzerinde mezgit balığı bulunmaz. Dişi mezgit balıkları genellikle erkek mezgitten daha iri yapıdadır. Eti de hem lezzetli hem de fazladır.



Mezgit Balığı Nasıl Pişirilir?



Mezgit balığının iki farklı pişirme yöntemi vardır. Mezgit balığı isteğe göre hem tavada hem de ızgarada pişirilebilir. Balığın pişirilme yöntemine göre yapılması gereken bazı önemli hususlar da bulunur. Izgarada pişirilen mezgit balığı tavada pişirilene göre daha hafif olmaktadır. Fakat pişirme yöntemi olarak ızgara tercih ediliyorsa balığı lezzetlendirmek için bir kaç sosla beraber marine edebilirsiniz.



Tavada mezgit balığını pişirecekseniz genellikle mısır unu kullanmanız tavsiye edilir. Ayçiçek yağı ile yapılan kızartma işleminde balıkların fazla şekilde yağı çekmemesi gerekir.



Tavada Mezgit Balığı Pişirme



Tavada mezgit balığı pişirmek için ihtiyacınız olan malzemeler tuz, mısır unu, un ve ayçiçeği yağıdır. Temizlenen balıkları öncelikle tuzlayarak, ovalamalısınız. Ardından mısır unu ya da tercihe göre buğday ununu balıkları iyice bulamalısınız.



Ayçiçeği yağı ise tavada iyice kızmış şekilde olmalıdır. Unlanan tüm balıklar kızgın yağa içerisine atılarak 1-2 dakika kadar kızartılmalıdır. Balıkların çok fazla yağ çekmemesi için mutlaka ara ara tavadaki yağ bir kaseye boşaltılmalıdır. Yağı boşaltmadığınız sürece balıklarınız kalori açısından da fazla değerlere sahip olacaktır.



Izgarada Mezgit Balığı Pişirme



Izgarada mezgit balığı pişirecekseniz, bazı marine işlemlerden geçirebilirsiniz. Özellikle balığın marinesi için tuz, karabiber, zeytinyağı ve taze kekik kullanarak bir sos hazırlayabilirsiniz. Balıkların tümünü hazırlanan sosa yatırarak yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar bekletmelisiniz.



Her iki tarafının da sos içerisinde harmanlanmasından sonra balıkları bir ızgarada 4-5 dakika kadar pişirin. Pişirme işleminden sonra mezgit balığının daha fazla lezzete sahip olması için bir fırça ile üzerlerine erimiş tereyağı sürebilirsiniz. Izgarada yapmış olduğunuz pişirme işlemi hem daha sağlıklı hem de daha hafif olacaktır.