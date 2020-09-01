Mole nedir, mole sos nasıl yapılır? Meksika mutfağı mole tarifi

Meksika mutfağına ait soslardan olan mole neredeyse bütün yemeklerin içerisinde yer alıyor. İçerisinde birçok malzeme olan mole sos nasıl yapılır? İşte mole sos tarifi...

MOLE MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük soğan

4 diş sarımsak

1 adet jalapeno biberi

3 yemek kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı kekik

2,5 su bardağı sebze suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı şekersiz kakao

1 çay kaşığı tuz

MOLE SOS NASIL YAPILIR? MOLE TARİFİ

Soğanı, sarımsağı ve jalapeno biberini ayıklayıp yemeklik doğrayın. Sıvı yağı tavada kızdırıp soğanları yağda 5 dakika kavurun. Sarımsağı ve jalapeno biberini de ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. İçine baharatları ve unu atıp karıştırın. Bir süre kavurun.

Tavayı ocaktan aldıktan sonra sebze suyunu karıştırın. Bir el blender’ı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.

Tavayı yeniden ocağa alıp içine tereyağı, domates salçası kakao ve tuzu ekleyip karışana kadar çırpın. Ağır ateşte koyulaşıp sos kıvamı alana kadar pişirin.