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09.02.2021 - 17:09 |

Mumbar Nedir? Mumbar Dolması Hangi Hayvanın Neresinden Yapılır?

Mumbar dolması mumbardan yapılan ve meraklıları tarafından tam bir ziyafet olarak görülen geleneksel bir yemektir. Türk mutfağına özgü ve değişik yörelerde farklılıklar gösteren yapımı ile mumbar dolması giderek ilgi çeken bir yemek olmaya başladı. Fakat bu yemeği bilmeyen kişiler mumbar dolmasını, nasıl yapıldığını merak etmektedirler. Mumbar ve mumbar dolması hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Mumbar Nedir? Mumbar Dolması Hangi Hayvanın Neresinden Yapılır?
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Mumbar dolması, ya da bazı yörelerde bumbar olarak da bilinen bu yemek koyun bağırsağının çeşitli malzemelerle doldurulması suretiyle pişirilen bir yemektir. Bilenlerin severek tükettiği hiç yememiş olanların ise merakla denemek isteyecekleri yöresel bir yemeğimizdir.

Mumbar Nedir?

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde daha çok yapılan ve genellikle de kış aylarında tüketilen mumbar dolması yemeğine önce mumbar nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Mumbar dolması için koyunun bağırsakları kullanılır.

Çok iyi temizlenmesi gereken mumbarın temizliği başlı başına zahmetli bir iştir. Tuz, sirke ve hem sıcak hem de soğuk su ile iyice yıkanan mumbar bir ya da iki gece sirkeli suda bekletilir. Bir oklava yardımı ile ters yüz edilir.

Yöreden yöreye tarifi değiştiğinden " Adana yöresine göre mumbar dolması" ya da " Batman uusulü mumbar dolması" tarifleri karşınıza çıkabilir. Gerçekten de mumbar dolmasında bulgur da kullanılır pirinç de. Soğan, salça, kıyma ya da ciğer, iç fıstık, kuru nane, karabiber gibi çeşitli malzemelerle bir iç harç hazır edilir. Doldurulan mumbar genellikle salçalı suda pişirilir.

Mumbar Hangi Hayvanın Neresinden Yapılır?

Mumbar dolması genellikle Adana, Diyabakır, Batman, Mardin, Siirt ve Gaziantep gibi yörelerimizde yapılır ve tüketilir. Bu bölgelerimizde çeşitli sakatatlar da severek tüketilir. Ciğer gibi, böbrek ya da kelle paça gibi. İşte mumbar dolması da hayvanın bağırsaklarından yapılır. Mumbar dolması için genellikle koyun tercih edilse de büyükbaşların da mumbarda kullanıldığı görülür.

 

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