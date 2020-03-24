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24.03.2020 - 02:52 |

Muskat Nedir, Nerelerde Kullanılır? Muskat Faydaları Ve Zararları

Hint mutfağında çok sık kullanılan bir baharat olan muskat günümüzde ülkemizde de adını sıkça duyurmaktadır. Yemeklere ve soslara farklı bir aroma veren ve aşırıya kaçıldığında zararlı olabilen muskat adını Umman’ın başkenti olan Muskat şehrinden almaktadır. Peki, muskat nedir? Nerelerde kullanılır? Faydası ve zararları nelerdir?

Muskat Nedir, Nerelerde Kullanılır? Muskat Faydaları Ve Zararları

Muskat Hindistan’da yetişen ve ceviz şeklinde olan bir baharattır.

Muskat Nedir?

Ülkemizde tazesi temin edilemeyip toz halinde kolayca bulunabilmektedir. Muskat genellikle rendelenerek kullanılmakta veya toz halinde öğütülmüş şekilde kullanılmaktadır. Yemeklere, soslara, tatlılara, içeceklere farklı bir aroma veren muskat lezzetin yanı sıra kıvam arttırmak içinde kullanılabilen bir baharattır.

Muskat oldukça keskin bir baharattır ve zeytin büyüklüğünde, ceviz şeklindedir. Tropikal bir meyve olan muskat lezzetli olmasının yanı sıra oldukça faydalı da bir besindir. Ancak her şeyin olduğu gibi muskatın da fazlası zararlıdır.

Muskatın Faydaları Nelerdir?

Muskatın faydaları nelerdir diye soranlar için sıralamak gerekirse;

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan muskat mide rahatsızlıklarına iyi gelmekte ve hazımsızlığı gidermektedir.

Bağırsakları hareketlendiren muskat gaz problemi yaşayanlarında derdine çare olmaktadır.

Yeterli miktarda muskat tüketimi ülser, gastrit gibi problemleri de gidermektedir.

Muskat afrodizyak etkisi olan bir baharattır ve dozunu aşmadan kullanıldığında cinsel gücü arttırıcı etkiye sahiptir.

Antiseptik özelliği olan muskat bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun direncini arttırmakta ve zararlı maddelere karşı korumaktadır.

İştahsızlıktan ve yemek yiyememekten şikayetçi olanlarında yardımına koşan bir baharat olan muskat iştah acıcı etkisiyle bu sorunu da ortadan kaldırmaktadır.

Sakinleştirici etkisi olan muskat ruhsal dinginliği sağlamaktadır.

Antiseptik özelliğe sahip olması dolayısıyla ciltteki sivilce sorununa da çözüm olan muskat cildin sağlıklı görünmesini de sağlıyor.

Vücuda enerji veren muskat vücut direncini sağlayarak, grip soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklara karşı da bünyeyi korumaktadır.

Muskatın Zararları Nelerdir?

Muskatın yukarıda pek çok faydası sayılmakla beraber aşırı kullanıldığında zararları da mevcuttur bu sebeple kullanırken aşırıya kaçılmamalıdır. Muskatın zararlarına bakmak gerekirse;

Muskatın zararlarından ilki sütle beraber tüketilmemesi gerektiğidir. Çorba içerisinde dahi olsa sütle karışan muskat halüsinasyonlar görülmesine sebep olmaktadır.

Muskat kullanımında aşırıya kaçıldığı taktirde; baş dönmesi, mide bulantısı, kalp ritminde bozukluk, kabızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Aşırı tüketilen muskat yüzde kızarıklığa,

İdrar yapmada güçlüğe

Panik atak gibi ruhsal sıkıntılara,

Ağızda kurumaya sebep olabilmektedir.

Muskat aşırı kullanıldığında yukarıda sayılan yan etkiler 6 saat sonra ortaya çıkabilmekte ve etkisi üç gün devam edebilmektedir. Bu sebeple bu baharatı tüketirken ölçülü davranılmalı ve aşırıya kaçılmamalıdır.

 

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