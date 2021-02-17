Nişasta Nedir, Ne İşe Yarar? Kısaca Nişasta Nasıl Yapılır?

Nişasta özellikle unlu mamul yapımında önemli bir ana madde olarak kullanılmaktadır. Hatta bir dönem spor müsabakalarında halter gibi tutuma sporları yapan sporcuların elleri kaymasın diye de nişasta kullanıldığı bilinmektedir.

Nişasta Nedir, Ne İşe Yarar?

Genellikle unlu mamullerden olan baklavanın yapımında, madde olarak birçok kuruluşta nişasta kullanılmaktadır. Bu durumun temel nedeni nişasta maddesinin oldukça zor yapışan bir madde olmasıdır. Açılan baklava hamurları çok ince olmasında rağmen aralarına bir miktar nişasta atılır ise bu hamurların hiç biri bir birine yapışmayacaktır. Bu sayede hem daha kat kat baklava yapılır hem de daha kolay olmaktadır. Ayrıca birçok sporcu tarafından da hala bugün nişasta el kayamaması için kullanılmaktadır. Nişastanın tutuş özelliği oldukça kaliteli ve oldukça işe yaramaktadır.

Kısaca Nişasta Nasıl Yapılır?

Nişastanın yapımı oldukça zahmetli ve oldukça zor bir işlem olarak bilinmektedir. İlk olarak nişastanın yapımı için ana maddenin buğday olduğu bilinmelidir. Yıkana buğdaylar kazanlarda kaynatılarak bir miktar güneş altında bekletilir. Devamında bekletilen bu buğdaylar insan eli veya özel araç sayesinde dövülme işlemi gerçekleşir.

Kazanlara alınana malzemelerin suları süzülmeye başlar. Devamında süzülen bu sudan aslıdan ayran benzeri beyaz bir sıvı elde edilmektedir. Bu sıvı kısaca en öz hali ile nişasta olmaktadır. Bu işlem devamında oldukça az bir işlem kalmış olmaktadır. Bu alınan nişasta malzemesi özel torbalara doldurulur ve kesinlikle hiçbir şekilde nem kapmaması gerekir.