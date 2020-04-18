‘One World: Together At Home’ bu hafta sonu tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak!

Digiturk 1 no’lu beIN HD kanalında ekranlara gelecek bu özel konser, 19 Nisan cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 03:00’den itibaren tüm dünya ile aynı anda izleyiciyle buluşacak.

Konser yayınına ek olarak, 18 Nisan Cumartesi günü saat 21:00’de başlayacak ve tam 6 saat boyunca çok özel görüntüleri izleyiciyle buluşturacak olan “One World: Together At Home – Digital Show”, beIN CONNECT Canlı TV 1 no’lu kanalda ekranlara gelecek.

Canlı yayını kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler, Digiturk 1 no’lu beIN HD kanalında konserin sona ermesinin ardından 20 Nisan saat 03:00’e kadar altyazı seçeneğiyle tekrar yayınlarına ulaşabilecekler. beIN CONNECT üyeleri de dünyanın yakından takip ettiği bu etkinliği 3 gün boyunca diledikleri zaman orijinal ya da altyazılı seçenekleriyle izleme fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca bu özel gecenin tekrarı, 19 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Türkçe dublajlı olarak beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS HD 2’de yayınlanacak.

Uzun yıllar unutulmayacak bu yayına özel hazırlanan ve Fehmi Samancı, Çağıl Özge Özkul, Ciğdem Seferoğlu, Ekrem Ekşioğlu, Gizem Hatipoğlu, Gökhan Telkenar, İdil Yazar, Nazlı Canyurt, Raşit Altun, Teoman Hünal gibi beIN yüzlerinin de yer aldığı videolar, yayın aralarında izleyenlerin karşısında olacak.

Uluslararası alanda en geniş katılımlı sivil hareketlerden biri olan Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen ‘One World: Together at Home’ etkinliği, tüm dünyada COVID-19 salgınından etkilenen insanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı sergilemenin yanı sıra insan hayatını korumak için en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve onlara hak ettikleri desteği vermeyi amaçlıyor.

beIN, bu ezberleri bozacak sanal konser deneyimini yaşatmanın yanı sıra 5 kıta ve 43 ülkedeki uluslararası yayın ağı sayesinde, bu anlamlı gecenin mesajını milyonlarca aileye iletecek.

Küratörlüğünü Lady Gaga’nın yapacağı ‘One World: Together At Home özel yayınında, Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift ve Usher gibi çok özel isimler ekranlarda olacak.

Bu küresel sanal konser deneyimi, beIN MEDIA GROUP’un da desteklediği Dünya Sağlık Örgütü’nün ön ayak olduğu en güncel proje. beIN, Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana dünya çapında 43 ülkeyi kapsayan yayın ağında DSÖ’nün rehberliğini ve tavsiyelerini izleyicileriyle buluştururken; yine DSÖ’nün #SafeHands ve #HealthyAtHome kampanyalarının da aralarında bulunduğu birçok girişime destek vererek, dayanışma ve sağlık ile ilgili mesajları yayın yaptığı ülkelerin kendi dillerinde izleyenlerine iletme görevi üstlendi.

beIN MEDIA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi: “Tüm dünyanın dayanışmasını sağlayacak ve onlara umut verecek bu tarihi olayda uluslararası yayın ortağı olmanın gururunu yaşamaktayız. Dünya’daki milyonlarca insanın sağlığını etkileyen bu salgın döneminde organize edilen bu etkinlik hem hepimizin yeniden birlik ve beraberlik sergilemesi için hem de insan hayatı için fedakârca görevlerini yapan sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunmak için önemli bir fırsattır. beIN ailesi olarak, insanlara ilham veren bu özel konseri faaliyet gösterdiğimiz ülkelere taşıyarak, küçük de olsa rol almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

One World: Together At Home bir bağış kampanyası değil; sağlık çalışanlarının sergiledikleri kahramanca çabalara şükranlarımızı sunmak ve COVID 19 salgınının sonlanması için küresel anlamda mücadele veren Dünya Sağlık Örgütü’ne destek olabilmek amacıyla hayata geçirilen, yayıncılık tarihinde bir ilktir. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarını maske, önlük ve diğer hayati ekipmanlarla destekleyen hayırseverlere, hükümetlere ve şirketlere ayrıca ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve barınak sağlayan yerel yardım kuruluşlarına dair hikayelere yer verecek olan yayın, sahada çalışan sağlık çalışanlarının COVID-19 hakkında verdikleri yanıtları da izleyicilerle paylaşılacak.