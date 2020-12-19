Pandemide en çok bu ürünler rağbet görüyor! Sağlıklı diye alıyorlar

Ambalajlı gıda üretimi yapan firma yetkilisi Müge Dursun, "Günümüzde tüketiciler iş, okul, seyahat gibi gündelik koşturmacaların arasında kolay ulaşabilecekleri ve hızlı tüketebilecekleri gıda ürünlerini tercih ediyorlar. Pandemi süreciyle beraber kolay ulaşabilir olmasının yanı sıra daha çok sağlıklı hijyenik koşullarda üretilmiş ürünler daha önem kazandı. Özellikle ürünlerin üzerinde son kullanma tarihlerinin yazması, üreticilerinin belli olması hangi malzemelerin içerisinde kullanıldığının anlaşılması ve uygun koşullarda ambalajlanması şu anda çok talep görüyor. Tüketiciler bu noktalara dikkat ediyorlar" dedi.

Gıda Mühendisi Yağmur Kalkan ise "Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi dönemi dolayısıyla tüketicilerin üretimimize ve ürünlerimize olan ilgisi arttı. Tüketicinin istediği hijyenik ve kaliteli ortamı sağladığımız için ürünlerimize talebin artması üretimimizi de artırmamıza sebep oldu" dedi.

"Evde yemek yapıp yiyoruz"

Şehirlerarası yolculuğa çıkan vatandaşlardan Aliye Koç (52), Bursa'ya gittiğini belirterek, "Pandemi döneminde evde yemek yapıp yiyoruz. Yolculukta da dışarıdan yemeye çalışıyoruz. Çerezimiz var, meyvemiz var. Gideceğimiz yer Bursa. Bunlarla idare edeceğiz" diye konuştu.

"Kendim yapmayı tercih ediyorum"

Vatandaşlardan Ayşegül Aydan (37) ise "Konya'dan geliyorum. Bu aralar koronavirüsten dolayı dışarıda yemeyi tercih etmiyorum. Kendim yapıyorum. Virüse karşı kendimi daha güvende hissediyorum. Dışarıdan almaktansa kendim yapmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Karın doyurucu ve sağlıklı ürünleri tercih ediyoruz"

Yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan atıştırmalık alan İsmet Kıyak, "Hoşuma gidiyor. Doyurucu. Aynı zamanda taze. Onun için bu ürünleri tercih ediyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş Ali Yılmaz da "Yolda bisküvi çikolata gibi aperatiflerden sıkıldığımız için karın doyurucu ve sağlıklı ürünleri tercih ediyoruz. Ne yediğimiz belli. Ekmek arası kaşar, marul gibi sandviçleri tercih ediyoruz. Doyurucu olduğu için tercih ediyoruz" diye konuştu.