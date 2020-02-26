Patates salatası tarifi - Patates salatası nasıl yapılır?
Sıklıkla beş çaylarının yanında hazırlanan patates salatası tarifi için malzemeleri şimdiden hazırlayın. Hızlı ve kolay patates salatası yapımını kesinlikle denemelisiniz. Peki evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz patates salatası nasıl yapılır? İşte kolay patates salatası tarifi, patates salatası yapımı...
Patates çoğumuza göre sebzelerin en lezzetli olanı değil mi? Aslında patates salatası tarifi için haşlanmış patates ve bir parça yeşillik temelde yeterli olacaktır. Ve o kadar güzel bir salata tarifidir ki evinizde bulunan ve elinizin altında bulunan tüm sebzeler onun içine eklenebilir. İşin özü patates salatası istediğiniz her zamana hazırlayabileceğiniz, herkesi mutlu edecek nefis bir tarif. Peki patates salatası nasıl yapılır? İşte kolay ve çok lezzetli patates salatası tarifi, patates salatası yapımı...
Patates salatası malzemeler:
-4 tane patates
-1 tane soğan
-Sumak
-Limon
-Tuz
-Kuru nane
-1 tutam dereotu ya da maydanoz
-Zeytinyağı
Patates salatası yapımı:
-İlk olarak patatesleri haşlayın, daha sonra patatesleri soğumaya bırakalım.
-Kabuklarını soyup küp şeklinde doğradığınız patatesleri, ince ince doğradığınız ve su ile yıkayıp ovduğunuz soğanları, ince ince doğradığınız maydanozu, kuru naneyi, sumağı, tuzu, limonu ve zeytinyağını bir kap içinde harmanlayın. Salatanız servise hazırdır.
Afiyet olsun.