Poğaça tarifi: Mayalı - mayasız, sade, yumuşak poğaça hamuru nasıl yapılır? İşte poğaça çeşitleri ve tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ev poğaçası için araştırmalar devam ediyor. Poğaça yapmak isteyenler için en lezzetli poğaça tarifini haberimizde derledik. Peki poğaça malzemeleri neler? İşte çay saatlerinizi keyiflendirecek poğaça tarifi...

POĞAÇA TARİFİ

POĞAÇA MALZEMELERİ

1 paket instant maya(10 gram)

3 su bardağı un(+aldığı kadar un eklenecek)

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 yemek kaşığı tuz



İç Malzemesi İçin:



1,5 su bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş)



Üzeri İçin:



1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı haşhaş

1 yemek kaşığı susam



Puf Puf Kabaran Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?



Unun içerisine kuru mayayı ilave edin ve unu havalandırarak güzelce karıştırın.

Kasenin ortasına bir çukur açın ve ılık sütü ilave edin.

Su, sıvı yağ, toz şeker ve tuzu da ilave ettikten sonra hamur, pürüzsüz ve ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Üzerini hava almayacak şekilde streç film ile kapatıp 30 dakika kadar mayalandırın.

Hamur mayalandıktan sonra limon büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlak bir şekil verin ve yassılaştırın.

Hamurun tam ortasına rendelediğiniz kaşar peynirinden bir miktar yerleştiriyorum ve malzeme taşmayacak şekilde hamuru büzerek kapatın.

Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine, az önce büzdüğünüz kısım altta kalacak şekilde yerleştirin.

Tüm poğaçaları tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, haşhaş ve susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 ila 25 dakika arası, üzeri kızarana kadar pişirip sevdiklerinizle afiyetle tüketin.