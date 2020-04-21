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21.04.2020 - 16:11 |

Ramazana hızlıca hazırlık: Buzluğa atmalık pratik 4 nefis lezzet

Ramazana sayılı günler kala hala hazırlık yapmadıysanız, buzluğa atabileceğiniz pratik 4 nefis lezzeti sizinle buluşturduk. Bu lezzetleri ister iftar zamanı ister sahur zamanı hızlıca çıkarıp pişirebilirsiniz. Sarmasından köftesine, mantısından böreğine, ramazanda kurduğunuz tüm sofralara çok yakışacak bu nefis tarifleri şimdiden hazırlayıp buzluğa atmaya başlayın!

Ramazana hızlıca hazırlık: Buzluğa atmalık pratik 4 nefis lezzet

Hem iftar hem de sahurda sevdiklerinize sunabileceğiniz buzluğa atmalık 4 nefis tariften bahsetmek istiyoruz. Sahur ve iftar saati size zaman kazandıracak; Sarmasından köftesine, mantısından böreğine ramazan sofranıza yakışacak bu nefis tarifleri şimdiden hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. Peki, bu lezzetler nasıl yapılır ve nasıl saklanır? İşte tüm püf noktalarıyla buzluğa atmalık pratik 4 nefis lezzet...

Buzlukta saklayabileceğiniz zeytinyağlı sarma tarifi

Ramazana hızlıca hazırlık: Buzluğa atmalık pratik 4 nefis lezzet

Malzemeler:

-3 su bardağı pirinç
-6 adet kuru soğan
-Dereotu ve maydanoz
-Tuz, karabiber
-Pulbiber, kimyon
-2 yemek kaşığı şeker
-Yarım su bardağı sıvı yağ
-2 adet küp küp doğranmış domates

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Nasıl yapılır? 

-Öncelikle soğanları doğrayın ve tavada yağ ile soteleyin.
-içerisine pirinci, baharatları,küp küp doğranmış domatesleri ekleyin ve tuzu da ilave ettikten sonra 1 bardak kaynar suyu da koyarak kısık ateşte 5 dakika pişirin.
-5 dakika sonra harcı dinlenmeye bırakıp, yaprakları sarılacak hale getirin.
-Daha sonra yaprakları tek tek açıp, iç harcından ekleyin ve ince ince sarın.

Nasıl saklanır?

-Sarma işlemi bittikten sonra buzluk poşetlerine çiğ haliyle koyun ve buzluğa atın.
-İstediğiniz zaman yağ ve limonu ekleyerek pişirebilirsiniz.

Buzlukta uzun süre dayanan köfte tarifi

Ramazana hızlıca hazırlık: Buzluğa atmalık pratik 4 nefis lezzet

Malzemeler:

-Yarım kilo kilo kıyma
-2 tane kuru soğan
-2 diş sarımsak
-1 çorba kaşığı salça
-1 tane yumurta
-1 su bardağı bayat ekmek içi
-Yarım demet maydanoz
-Kimyon, kırmızı biber, karabiber, kekik, tuz

Nasıl yapılır?

-Maydanoz, soğan, sarımsak, bayat ekmek içini robotta çekip kıymaya ekleyin.
-Salça, yumurta ve baharatları da ilave edip güzelce yoğurun.
-Bu karışımdan dilediğiniz şekilde şekil vererek köfteler çıkarın.

Nasıl saklanır?

-Buzluğa atmadan önce bir tepsiye dizin ve buzdolabında soğuması için bekletin.
-Daha sonra ister buzluk poşetlerine bölüştürün isterseniz de alüminyum folyonun üzerine dizerek üzerini yeniden alüminyum folyo ile kapatıp buzluğa atın.
-Kızartma yapacaksanız mutlaka geceden buzluktan çıkarıp buzdolabı bölümüne koyarak çözdürmeye özen gösterin.

Derin dondurucuya koymalık mantı tarifi

Ramazana hızlıca hazırlık: Buzluğa atmalık pratik 4 nefis lezzet

Malzemeler:

-3,5 su bardağı un
-1,5 su bardağı ılık su
-1 yumurta
-1 çay kaşığı tuz

İçi için;

-200 gram yağsız kıyma
-1 adet soğan
-Tuz, karabiber, pulbiber

Nasıl yapılır? Nasıl saklanır?

-Öncelikle derin bir kabın içerisine unu alarak ortasını havuz
şeklinde yapın.
-Daha sonra yavaş yavaş tuz ve yumurtayı koyup karıştırın.
-Hamurun durumuna göre uygun miktarda da yavaş yavaş su ilave etmeyi unutmayın.
-Hazırladığınız hamurun sert olması bu adımda çok önemli. Hamuru hazırladıktan sonra 2 eşit parçaya bölün. Yarım saat kadar dinlenmesini sağlayın.
-Bu arada iç malzemelerini hazırlayabilirsiniz. Kıymayı bir kaba alıp, minik minik doğranmış soğanları üzerine ilave edin.
-Baharatları da ekledikten sonra elinizle yoğurun.
-Dinlenen hamuru börekten biraz daha kalın olacak şekilde açın.
-Açılan hamuru eşit parçalar halinde kare kare kesin.
-Daha sonra iç harcı karelerin orta kısmına yerleştirin ve 4 ucu birbirine gelecek şekilde katlayın.

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Nasıl saklanır?

-Geniş bir tepsiye un serpip hazır hale gelen mantıları içine atın.
-Tüm hamur için aynı işlemi yapıp bitirdikten sonra buz dolabının dondurucu kısmında bir süre bekletin.
-Yaklaşık yarım saat sonra buz dolabı poşetine koyarak derin dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz.
-Bir diğer yöntem ise nişastaladıktan sonra mantıları 200 derecede ısıtılmış fırında 5-8 dakika arası fırınlamak.
-Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabı poşetlerine aktarmak.
-Dilediğiniz zaman kaynayan suyun içine atarak pişirebilirsiniz.
-Nişasta onların birbirlerine yapışmamalarına da yardımcı olacaktır. İçerisinde süt ve süt ürünü bulunmaması da ömrünü uzatacaktır.
-Mantı içine koyacağınız soğan kesinlikle rendelenmemelidir. Soğun suyu
mantının tadını bozacaktır.
-Soğanları mutlaka bıçak yardımıyla çok küçük olacak şekilde kesin.

Sodalı buzluk böreği tarifi

Ramazana hızlıca hazırlık: Buzluğa atmalık pratik 4 nefis lezzet

Malzemeler:

-6 adet hazır yufka
-1 şişe maden suyu
-1 çay bardağı sıvı yağ
-İçi için beyaz peynir
-Bol miktarda buzlu su
-1 yumurta sarısı (üzeri için)

Nasıl yapılır?

-Öncelikle bir şişe maden suyunu ve sıvı yağı bir kapta karıştırın.
-Ardından yufkanın birini düzgün bir zemine serin. Üzerine sıvı yağ maden suyu karışımını bol miktarda yufkanın her yerine gelecek şekilde yayın.
-İkinci yufkayı ıslattığınız yufkanın üzerine örtün ve sıvı karışımınızı tekrar sürün.
-Sosladığınız çift kat yufkayı önce 4 eşit üçgen parçaya, sonra da her parçayı 3 eşit parçaya bölün. Toplamda 12 üçgen parça elde edin.
-Her parçanın geniş kısmına birer kaşık peynirli içi koyup ne çok sıkı ne çok gevşek olmayacak şekilde sigara böreği gibi sarın. Sonra başa dönüp geri kalan yufkalara da aynı işlemi uygulayın.
-Geniş bir kaba bol buzlu su hazırlayıp börekleri 2-3 bölüme ayırın ve buzlu suyun içinde birer dakika bekletip, fazla suyunu almak için hafif sıkıp sudan çıkartın.

Nasıl saklanır?

-Buzluğa sığacak büyüklükte bir tepsinin tabanını streçleyip soğuk suya koyduğunuz börekleri dizin.
-Bütün börekleri tepsiye yerleştirdikten sonra üzerini streçle kaplayıp buzlukta dondurun.
-Donduktan sonra tepsiden alıp daha az yer kaplaması açısından buzdolabı poşetlerine koyup tekrar dolaba kaldırın.
-Pişireceğiniz zaman dolaptan çıkarıp çözülmesini beklemeden yağlanmış tepsiye çok sık olamayacak şekilde yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürüp, 200 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

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