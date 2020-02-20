20.02.2020 - 17:36 |
Richmond Nua’da Sıradışı Bir Kadınlar Günü
Richmond Nua Wellness-Spa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sadece kadınlara özel ücretsiz konaklama imkanı ile eşsiz bir kutlamaya hazırlanıyor.
Orman ve göl manzarasının kesiştiği Sapanca Gölü kıyısında, Türkiye’nin ilk ve tek destinasyon Spa’sı Richmond Nua Wellness-Spa, 8 Mart Pazar günü kadınlara sunduğu ücretsiz tek gecelik konaklama imkanı ile Kadınlar Günü’nde sıra dışı deneyim yaşatacak.
Sadece konaklamanın ücretsiz olacağı özel günde, uzman terapistler tarafından yapılacak özel masajlar stresten arındıracak. Burçlara özel kokteyllerin yanı sıra lezzetli ve sağlıklı smoothie’ler, içecekler sunulacak.
*Bu kampanya sadece 8 Mart Pazar günü geçerlidir ve kadınlara ücretsiz. Konaklama dışındaki tüm masraflar ekstradır.