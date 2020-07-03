Salata sevmeyenler bu soslardan sonra hayran kalacak! İşte kilo aldırmayan 4 salata sosu tarifi

Salata sosları, salatanızın tadını güzelleştirmek için harika seçeneklerdir. Salatayı markette satılan katkı maddeli salata sosları ile tüketiyorsanız, bu besinden verim alamayabilirsiniz. Onlara eklemeniz gereken doğru sosları bildiğiniz sürece salatalar sağlıklı yiyeceklerdir. Tam 4 farklı düşük kalorili salata sosu tarifi öğrenmeye ne dersiniz? İşte düşük kalorili, kilo aldırmayan 4 salata sosu tarifi...

Yoğurtlu salata sosu tarifi





Malzemeler:

-Yarım kase yoğurt

-Yarım limon suyu

-1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

-2 yemek kaşığı natürel sızma zeytinyağı

-İstenilen miktarda tuz

Nasıl yapılır?

-Tüm malzemeleri bir kabın içerisine koyun.

-İster blender ile isterseniz de çatal yardımıyla homojen bir karşım olana kadar çırpın.

-Hazırladığınız salatanın üzerine gezdirin. İşte hepsi bu kadar!

Hardallı salata sosu tarifi





Malzemeler:

-1 yemek kaşığı limon suyu

-1 yemek kaşığı sirke

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı hardal

-Dilediğiniz miktarda tuz

Nasıl yapılır?

-Önce tüm malzemeleri derin bir kaseye koyun.

-Sonra her şeyi iyice karıştırın.

-Son olarak sosu salatanıza ekleyin.

Sarımsaklı salata sosu





Malzemeler:

-3 diş sarımsak

-1 yemek kaşığı sirke

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Öncelikle sarımsakları iyice dövün.

-Sonra sarımkları zeytinyağı, sirke ve tuzla iyice karıştırın. Burada blender kullanabilirsiniz.

-Hazırladığınız salata sosunu salatanızın üzerine döküp, afiyetle tüketin.

Avokado ve salatalıktan oluşan salata sosu





Malzemeler:

-Yarım ezilmiş avokado

-Yarım salatalık

-1 yemek kaşığı kekik

-3 yemek kaşığı yoğurt

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-Limon kabuğu rendesi

-Tuz ve karabiber

Nasıl yapılır?

-Öncelikle salata ve avokadoyu blender yardımı ile iyice ezin.

-Daha sonra içerisine zeytinyağını, sade yoğurdu ve kekikiği ekleyin, güzelce karıştırın.

-Koyu ve pürüzsüz bir sos elde edeceksiniz. Bu noktada içine limon

kabuğu rendesi, tuzu ve karabiberi koyun.

-İşte salata sosunuz hazır! Salatanızın üzerine döküp afiyetle tüketin.

Şimdiden afiyet olsun.