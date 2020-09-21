Satışları patlatan onay verildi: Künefeden sonra kağıt kebabı da listede!
UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ile damak çatlatıyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından daha önce coğrafi işareti alınan künefenin ardından geçen günlerde de kağıt kebabının lezzeti tescillendi. Bu iki yöresel lezzet de yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yiyecekler arasında yer alıyor
Tarihi uzun çarşı esnafından Kasap Sedat Kutnu, kağıt kebabı lezzetine var olan talebin, tescilin ardından daha da arttığını söyledi.
Pandemi sürecinde kurallara hassasiyetle uyduklarını, tek kullanımlık çatal ve bardak kullandıklarını kaydeden Kutnu, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma planı hazırladıklarını belirtti.
Kağıt kebabının içinde neler var?
Kağıt kebabın en büyük özelliğinin yağlı kağıt üzerine serilip taş fırında pişirilmesi olduğunu dile getiren Kutnu, "Kağıt kebabımız, kaburga eti ile beraber maydanoz, taze biber, sarımsak, karabiber ve tuz harcıyla yoğrularak hazırlanıyor dedi.
Tescilden sonra ayrı bir ilgi gösteriyorlar
Künefe ustası Ahmet Sevinç de kentin yöresel lezzeti olan künefeye rağbetin fazla olduğunu belirterek, "Antakya'mız ile adı anılan künefenin, coğrafi işaretinin alınmış olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Tescil, tabii ki satışlarımızı da artırdı. Yerli ve yabancı turistler ayrı bir ilgi göstermeye başladı. Künefemiz, tel kadayıfının yanı sıra yöreye ait tereyağı ve günlük mayalı tuzsuz peynir ile hazırlanarak bakır tepsilerde pişirilip üzerine şerbet dökülerek servis ediliyor" diye konuştu.