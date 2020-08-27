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27.08.2020 - 16:08 |

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan sağlıklı aşure tarifi: Hurmalı portakallı aşure

Birbirinden lezzetli ve pratik yemek tarifleriyle ilgiyle takip edilen şef Çiğdem Seferoğlu, hem sağlıklı hem de lezzetli 2 farklı aşure tarifi hazırladı. Ünlü şef, klasik aşure tarifinin yanı sıra şeker kullanmak istemeyen aşure severler için şeker yerine en çok kullanılan kuru meyve olan hurma ile yapılan “hurmalı & portakallı” aşure tarifi verdi.

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan sağlıklı aşure tarifi: Hurmalı portakallı aşure
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Bolluk ve bereketi simgeleyen paylaştıkça dayanışma ruhunu ortaya çıkaran ‘aşure zamanı’ geldi… Aşure hazırlığı yapanlar evlerinde tencerelerini hazırlarken Tadım da bolluk bereketin simgesi bu dönemde paketli olarak sunulan sağlıklı kuruyemişleri ile yapılan aşure tarifleri için Şef Çiğdem Seferoğlu ile bir araya geldi. Yerel ve geleneksel tatlardan ilham alarak leziz ve modern sentezler sunan yemekler ve tatlılar hazırlayan şef Çiğdem Seferoğlu, Tadım ürünleriyle aşure tarifleri hazırladı.

Kuru kayısı & hurma doğal yolla sağladığı meyve şekeri sayesinde hem vücudun enerji ihtiyacını karşılıyor hem de sindirim sistemini destekliyor. Şef Şerefoğlu, klasik aşure tarifinin yanı sıra şeker kullanmak istemeyen aşure severler için şeker yerine en çok kullanılan kuru meyve olan hurma ile yapılan “hurmalı & portakallı” aşure tarifi verdi. Hurmayı şeker yerine kullanarak hem lezzetli hem de sağlıklı bir tat elde edebilirsiniz.

Hurmalı ve portakallı şekersiz aşure tarifi

Malzemeler:

• 500 gr. aşurelik buğday
• 250 gr. nohut
• 150 gr. haşlanmış fasulye
• 1/2 çay bardağı pirinç
• 150 gr. soyulmuş çiğ badem
• 200 gr. kuru kayısı
• 200 gr. kuru üzüm
• 1 portakal
• Yeteri kadar kaynar su
• 10 adet hurma
• 1 çimdik tuz

Üzeri için;

• Kavrulmuş fındık
• Ceviz
• Antep Fıstığı
• Kavrulmuş susam
incir

Hurmalı ve portakallı aşure yapılışı:

• Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığımız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyuyoruz.
• Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasülyeyi buğdayların üzerine ekliyoruz. • Yıkadığımız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatıyoruz.
• Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave ediyoruz.
• Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyuyoruz.
suda beklettiğimiz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave ediyoruz.
• Kuru kayısıları küp küp doğruyoruz ardından kuru kayısıları da ilave ediyoruz.
• Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeliyoruz.
• 10 adet hurmayı kabuklarını rendelediğimiz portakalın suyu ile robottan geçirip püre haline getiriyoruz.
• Son olarak hazırladığımız bu püreyi de aşureye ilave edip 10 dk kadar daha kaynattıktan sonra servis kaselerine alıyoruz.
• Porsiyonladığımız aşureler oda ısısına indikten sonra kuruyemişler ve kavrulmuş susam ile süsleyerek servis ediyoruz.

Klasik aşure tarifi

Malzemeler:

• 1 kg aşurelik buğday
• 750 gr. nohut
• 500 gr. haşlanmış fasulye
• 1 çay bardağı pirinç
• 250 gr. soyulmuş çiğ badem
• 500 gr. kuru kayısı
• 500 gr. kuru üzüm
• 2 yemek kaşığı gül suyu
• 5-6 adet karanfil
• Yeteri kadar kaynar su
• 2 kg toz şeker
• 1 çimdik tuz

Üzeri için;

• Kavrulmuş fındık
• Ceviz
• Antep fıstığı
• Kuş üzümü
• Çam fıstığı
• Ayıklanmış gül yaprakları
• Tarçın

Klasik aşure yapılışı:

• Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığımız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyuyoruz.
• Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasulyeyi buğdayların üzerine ekliyoruz.
• Yıkadığımız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatıyoruz.
• Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave ediyoruz.
• Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyuyoruz.
• Suda beklettiğimiz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave ediyoruz.
• Kuru kayısıları küp küp doğruyoruz ardından kuru kayısıları da ilave ediyoruz.
• Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeliyoruz.
• Son olarak toz şeker ve gül suyunu da ilave edip 10 dk kadar daha kaynattıktan sonra aşureyi servis kaselerine alıyoruz.
• Porsiyonladığımız aşureler oda ısısına indikten sonra kuruyemişler ile süsleyerek servis ediyoruz.

 

 

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