Spor tutkunlarının festivali SWEAT FEST, heyecanı dijital dünyaya taşıyor

2017 yılından bu yana pek çok farklı branştan binlerce sporseveri, sağlıklı yaşam ve eğlence çatısı altında toplayan spor festivali SWEAT FEST, dördüncü yaşına yepyeni bir formatla giriyor.

Sosyal izolasyon günlerinde; “SWEAT FEST Live” ismini alan yeni nesil SWEAT FEST, 25 Mayıs Pazartesi günü Zoom üzerinden gün boyu sürecek birbirinden renkli etkinlikler ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Boyner’in ana sponsorluğunda düzenlenen SWEAT FEST Live bir kez daha tüm Türkiye'nin de spor festivali olacak.

SWEAT FEST Live’da Kerem Bürsin, Barış Yücealpan, Aslışah Alkoçlar, İlker Çağlayan ve Ayşe Köroğlu gibi ünlü isimler ve markalar tarafından hazırlanan çok özel etkinlikler de yer alacak.

SWEAT FEST Live’a katılan spor ve sağlıklı yaşam tutkunları 5 farklı Zoom odasında çeşitli branşlarda yapılan antrenmanlar sayesinde gün boyu spor yapabilecekler. Enerjinin hiç düşmeyeceği SWEAT FEST Live’a katılmak isteyen herkes ücretsiz olarak @sweaterscommunity Instagram adresinde duyurulacak Zoom linki ile dijital spor festivaline giriş yapacak. Boyner, Morhipo, LG Electronics Türkiye, TazeDirekt, Fomilk ve adidas sponsorluğunda düzenlenen SWEAT FEST Live'ın Zoom odalarında yer alacak etkinlikler ise şu şekilde olacak:

SWEAT Stage powered by Boyner Odası: Kerem Bürsin, Barış Yücealpan, Ogeday Girişken, Ömer Yeşilbaş, Çisil Sıkı ve daha birçok değerli ismin liderliğinde yapılacak en sevilen SWEAT MASTER antrenmanları, hem terletecek hem kazandıracak!

LG Indoor Cycling Odası: Bisikletseverlerin birbirlerine meydan okuyacağı bu odada, Zwift aracılığıyla yarışlar düzenlenecek. Seans aralarında verilecek molalarda ise katılımcılar hem biraz soluklanacak hem de keyifli bir sohbete katılacaklar.

adidas Home Run Odası: 3K / 2K / 1K mesafelerinden istediklerini seçen koşucular, hep birlikte bu Zoom odasında buluşacak, evde koşmak üzere birbirini motive edecek ve eğlenecekler. Odadakilerin performansları da Strava ve Runtastic uygulamaları üzerinden takip edilecek.

Fomilk Yoga / Pilates / Meditasyon Odası: Aslışah Alkoçlar, Ateş Bağdaş, İrem Ortaç, Merve Pürde, Adil Ayvaz, Verda Kutsal, gibi en sevilen eğitmenlerle birlikte gün boyunca pozitif enerji depolanacak.

Morhipo Mutfak/TazeDirekt SWEAT Well: Morhipo ve TazeDirekt destekleriyle hazırlanacak bu odada ise hem beslenme workshop’ları hem de tarifler olacak. Workshop'ta uygulanacak tarifler, çalışma öncesi @sweaterscommunity Instagram hesabından duyurularak TazeDirekt üzerinden sipariş verilebilecek, katılımcıların malzemelerinin hazır olması sağlanacak. Böylece katılımcılar, workshop’larda verilen tarifleri eş zamanlı olarak hayata geçirebilecekler.

Türkiye’nin en geniş çoklu spor ve çoklu marka festivali SWEAT FEST Live, son 3 yıldır olduğu gibi bu sene de katılımcılarına sporla dolu muhteşem bir gün sunacak.

Program Akışı:

Sweat Stage Powered by Boyner Odası

10:00 Ogeday Girişken X CenterSport – ErgRow

11:00 Ercan Çimenay – Wake Up Call

12:00 Red Bull Project: Pro Hazal Nehir Denge Antremanı

13:00 Adidas Halil Kılıç- Total Body Workout Session

14:00 Asics – Faiz Özkan Zoo Mood

15:00 Kerem Bursin & Barış Yücealpan-Under Armour MATCHBOX Training

16:00 Çisil Sıkı/ DansFabrika-HIGH HEELS DANCE

17:00 Mine Yılmazbilek-SWEAT DANCE

18:00 Ömer Yeşilbaş / DansFabrika- Urban Dance

Fomilk Yoga/Pilates/Meditasyon Odası

11:00 Merve Pürde - Dans Meditasyonu

12:00 Ateş Bağdaş BUDOKON Yoga

13:00 Adil Ayvaz & Puma – All Body Mobility

14:00 Erhan Tügen & Can Aksu – Animal Flow

15:00 Verda Kutsal – Barre Workout

16:00 Suzin Akalan Ses Banyosu

17:00 İrem Ortaç- Power Yoga

18:00 Aslışah Alkoçlar - Barre Fit

LG Indoor Cycling Odası

13:00-15:00 – Triathletes Ride

adidas Home Run Odası

15:00 3 K Start

16:00 2K Start

17:00 1K Start

18:00 Red Bull Challengers Talk

Morhipo Mutfak/TazeDirekt swEAT Well:

12:00 Ezgi Mısırlı & Saf Nutrition-Sağlıklı Tarifler

13:00 Fomilk Ezgi Özanlar – Vegan Çikolatalı ve Meyveli Tart

14:00 Kombucha 2200 ile Evde Kombucha Yapım Atölyesi - Elif Ezgi Uzmansel’in Katılımıyla

15:00 Ayşe Köroğlu & Güzel Gıda – Glutensiz Mozaik Pasta Yapımı

16:00 Petra Roasting Co & Faraway Friends – Bluebery Apple Pie

17:30 İlker Çağlayan & Habit – Ketojenik Tarifler

19:00 BURGER TIME - BiNevi Vegan Burger x Markus Ribs Burger