Sumak nedir? - Sumaktan yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif

Sumak, Rhus bitkisinin çeşitlerinden elde edilen, meyveleri kurutulup ve öğütülüp kullanılmaktadır. Sumak, özellikle et ve sebze yemeklerinde limonumsu ekşi lezzetiyle mutfaklara zenginlik katmaktadır. Özellikle Akdeniz mutfağında kullanılan en sağlıklı baharatlar arasındadır. Peki, sumak nedir? Sumağın faydaları nelerdir? Sumak hangi yemeklerde kullanılır? Tüm bu sorulara ek olarak sizin için sumaktan yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif paylaştık.

Sumak nedir?

Sumak Türk mutfağının çok kullanılan bir baharat çeşididir. Yemeklere ve salatalarda tatlı ekşi tat vermesi için kullanılan sumak Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları arasındadır. Yemeklere kattığı lezzeti dışında sağlık açısından da önemli olan sumak sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Sumağın faydaları nelerdir?

-Sumağın en yaygın olarak değerlendirilen faydası, hazımsızlığa çözüm olması ve mideyi rahatlatması. Bu özelliği sayesinde hazımsızlık kaynaklı mide ağrısı, kramp ve gaz gibi sorunlara da çözümü oluyor.

-Boşaltım sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını desteklediğinden hem ishal hem de kabız gibi sorunlara çözüm oluyor, bağırsak hareketlerinin dengelenmesini sağlıyor.

-Kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor, bu özelliği nedeniyle özellikle kandaki şeker oranı yüksek olan kişilere öneriliyor.

-Güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden vücuttaki toksinleri, yani zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırıyor. Bu özelliğiyle de sumak, grip, nezle gibi kış hastalıklarından tutun çok daha ciddi sağlık problemlerine dek birçok rahatsızlığa karşı vücudumuzu koruyor, hastalıklara yakalanma riskimizi en aza indiriyor.

-Vücutta oluşan iltihap probleminin hızlı bir şekilde geçmesine destek oluyor.

-Güçlü antioksidan etkisi nedeniyle kalp ve damar sağlığını koruyor, elinden geldiğince kalp krizi, felç, inme gibi aniden gelişebilecek kalp ve damar hastalıklarının önüne geçiyor.

-Metabolizmayı hızlandırıyor.

-Vücutta idrar söktürücü bir etki oluşturuyor.

-Antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığını da destekleyen sumak, düzenli tüketildiğinde çok daha ışıl ışıl, temiz ve parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı oluyor.

-Aynı şekilde yaşlanma karşıtı bir etki oluşturarak erken yaşlılık belirtilerini, kırışıklıkların oluşumunu en aza indiriyor.

-Regl döneminin daha rahat geçmesini sağlayan sumak, özellikle bu dönemde çekilen ağrıların azalmasını, düzensizliklerin son bulmasını sağlıyor.

Sumak hangi yemeklerde kullanılır?

Sumağı soğan ve maydanozla bir araya getirerek çok pratik bir salata hazırlayabilir, onun o kendine has ekşimsi tadını doya doya çıkarabilirsiniz bildiğiniz gibi. Sumak, kuru patlıcan dolması tarifinden gavurdağı salatası tarifine, ıspanaklı yumurtadan Arnavut ciğeri tarifine, birçok et ve sebze yemeğinin içine dahil olabiliyor. Damak tadınıza uygun olduğunu düşündüğünüz tüm yemeklere çekinmeden dahil edebilirsiniz.

İşte sizin için belirlediğimiz sumaktan yapabileceğiniz 5 lezzetli tarif

Patatesli pate





Malzemeler:

-1 adet doğranmış kabak

-1 adet doğğranmış patates

-2 çorba kaşığı kıyılmış ceviz

-1 diş sarımsak

-2 çorba kaşığı zeytinyağı

-2 dal kıyılmış taze sarımsak

-Tuz

-Karabiber

Servis ederken:

-Susam

-Toz Sumak

-Zeytinyağı

-Nar Ekşisi

Nasıl yapılır?

-Patates ve kabağı yumuşayana kadar beraber haşlayın. Suyunu süzdürüp soğutun.

-Kalan malzemeleri ekleyip patates ezeceği ile ezip püre haline getirin ve servis tabağına alın.

-Damak zevkinize göre susam ve toz sumak serpin. Zeytinyağını gezdirin ve nar ekşisi damlatın.

Çilekli sumaklı smoothie





Malzemeler:

-1 kase doğranmış çilek

-1 adet muz

-1 avuç frambuaz

-2 çorba kaşığı bal

-Arzu edilen kadar toz sumak

Nasıl yapılır?

-Malzemelerin hepsini blendırdan geçirin. Arzu ederseniz buz da ekleyebilirsiniz.

-Toz sumak ekleyip servis edin.

Kahvaltılık çemen tarifi





Malzemeler:

-500 gr domates salçası

-4 yemek kaşığı biber salçası

-1 su bardağı zeytinyağı

-2 yemek kaşığı kuru nane

-1 yemek kaşığı kuru kekik

-1 yemek kaşığı kimyon

-2 yemek kaşığı tatlı pul biber

-1 yemek kaşığı sumak

-2 tatlı kaşığı karabiber

-6 diş sarımsak

-1-2 su bardağı çekilmiş ceviz içi

-3 yemek kaşığı nar ekşisi

-1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Derin ve geniş bir kabın içine salçaları koyup zeytinyağını aktarın.

-Elinizle ya da kaşıkla iyice karıştırıp yağla yumuşatın.

-Sonra da sırasıyla tüm malzemeleri ilave edin ve tekrar iyice karıştırın.

Sumaklı kısır tarifi





Malzemeler:

-1,5 su bardağı ince bulgur

-1,5 su bardağı kaynar su

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1/2 yemek kaşığı biber salçası

-5 dal taze soğan

-1/4 demet taze nane

-1/4 demet maydanoz

-1 adet domates (iç kısmı çıkarılmış)

Sos İçin:

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı sumak

-1/2 adet limon suyu

-1 tatlı kaşığı nar ekşisi

-1/2 tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1/2 tatlı kaşığı pul biber

Nasıl yapılır?



-Kısırı yapacağınız geniş kaba bulguru alın ve üzerine kaynar suyu dökün. Üzerini streç film veya bir bez ile örtün.

-Sumağı bir kasenin içine alın ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıcak su dökün. Bulgurlar şişene kadar sumak da ekşisini suya bırakacaktır.

-Bulgurlar şiştikten sonra tane tane olmaları için güzelce karıştırın.

-Üzerine salçaları ve yağı ekleyin. Güzelce yoğurun.

-Başka bir kapta sos malzemelerini karıştırın. Sumağın beklemiş suyunu kullanın.

-Sosu bulgurlu karışıma ekleyin ve güzelce karıştırın. Tadına bakarak baharatları damak tadınıza göre arttırabilirsiniz.

-Yeşillikleri güzelce yıkayıp, kuruladıktan sonra ince bir şekilde doğrayın ve kaba ekleyin. Domatesi de minik minik doğrayarak ekleyin.

-Hepsini bir spatula ile karıştırın. Servise hazır kısırı bir tabağa alın.

Bonus: Sumak ekşisi





Malzemeler:

-Sumak bitkisi

-Su

-Un

Nasıl yapılır?

-10 kilo kadar sumak bitkisinin yapraklarını genişçe bir leğene koyun. Burada dikkat etmeniz gereken oldukça ekşi sumak kullanmanız, yoksa sosunuz tatlı olacaktır.

-Leğene sumakların üzeri kapanacak kadar su ekleyin ve bekleyin. Sumaklar ekşisini suya vermeye başlayacaktır.

-Ardından ekşi suyu süzerek sumakları başka bir leğene alın ve üzerine yeniden su ekleyin.

-Sumakların iyice ekşi özü çıkması lazım, bu yüzden bu işlemi 2 ya da 3 kez tekrarlamanız gerekiyor.

-Her aşamada süzdüğünüz ekşi suları tek bir yerde toplayın ve tortusunun çökmesi için üzerine un ekleyin.

-Un dibe tamamen çökünce üzerinde kalan duru sumak suyunu cam bir kavanoza, şişeye aktararak üzerini hava almayacak şekilde bir tülbentle kapatın.

-Bu cam kavanozu birkaç gün güneşte bekletin, ardından dilerseniz kıvamını daha fazla koyulaştırmak için bir taşım kaynatabilirsiniz.

-Sumak ekşiniz hazır! Artık bu nefis aromalı sosu yemeklerinizde ekşi yerine kullanabilirsiniz.

Sumak ekşisi hangi yemeklerde kullanır?

Sumak ekşisini, aslında sumağı baharat olarak kullandığınız tüm yemeklerde kullanabilirsiniz.

Acı kadar ekşiyi de çok seven Gaziantep, sumak ekşisini örneğin pirpirim aşı, kabaklama gibi tariflerinde ve çeşitli dolma ile çorba tariflerinde kullanıyor. Kısacası ekşiyi seviyorsanız çorbadan dolmaya, sulu yemekten salatalara kadar birçok tarifte onu kullanabilir, bu nefis lezzet sayesinde nar ekşisinin yerini bir süreliğine unutabilirsiniz.

Afiyet olsun.