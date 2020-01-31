Umut ve cesaret dolu bir hikaye: ‘Kırık Kanatlarla Uçmak’

On iki yaşındaki Willem Edward Smith’in aşması gereken zorluklar vardır. En başta da onu sürekli hırpalayan, sorun çıkaran Finn ve çetesi… Willem, yaşamını kâbusa çeviren tüm bu kargaşaya sessizce katlanır, ta ki Sasha Barton, kendisine yardım etmeye karar verinceye kadar. Bir süre sonra Willem ve Sasha’nın arasında benzeri görülmemiş bir arkadaşlık başlar. Çünkü iki çocuğu da birbirine bağlayan büyük bir hayalleri vardır; uçmak. Onlara bu hayali gerçekleştirme ve tüm komşu çocuklarına hayatlarını sonsuza kadar değiştirme cesareti veren kişi ise Archie’dir. Archie o müthiş hikâyelerinde imkânsız hayallerin bile gerçekleşebileceğini anlatır.





Sayfa Sayısı: 216

Dağıtım Tarihi: 05.02.2020

Fiyatı: 20.00 TL

Tür: Çocuk-Roman (+12 Yaş)