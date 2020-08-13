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13.08.2020 - 13:49 |

Yemeklik ürün etiketinde "geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi" kullanılamayacak

Domates/biber bazlı yemeklik ürünler en fazla "500 g/ml"lik ambalajlarda son tüketiciye arz edilebilecek ve etiketlemelerde, "geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi gibi ifadeler" kullanılamayacak.

Yemeklik ürün etiketinde "geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi" kullanılamayacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğde, "Bu Tebliğin amacı, domates salçası, biber salçası, domates püresi, biber püresi ve domates/biber bazlı yemeklik ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir" denildi.

Domates salçası, domates püresi, biber salçası, biber püresi, karışık salça, domates veya biber bazlı olan yemeklik ürünleri kapsadığı belirtilen tebliğin, "ketçabı kapsamadığı" ibaresi de yer aldı.

Tanımlar, ürün özellikleri, katkı maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşanlar, pestisit kalıntıları, hijyen, enzimler, beslenme beyanları, gıdalara eklenebilecek vitamin, mineral ve belirli diğer öğelerin de düzenlendiği tebliğde, "ambalajlama" maddesinde, "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğe uygun ambalaj malzemeleri kullanılır" denildi ve eklendi:

"Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin yalnızca, hazır ambalajlı olarak perakende satılmasına izin verilir.

"Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için ambalaj doldurma oranı, yüzde 90dan (v/v) az olamaz.

"Domates/biber bazlı yemeklik ürünler en fazla 500 g/mllik ambalajlarda son tüketiciye arz edilir.

"Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin yalnızca, hazır ambalajlı olarak perakende satılmasına izin verilir.

"Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için ambalaj doldurma oranı, yüzde 90dan (v/v) az olamaz."

Tebliğin "etiketleme" maddesi de şöyle düzenlendi:

a) Domates salçası/püresi ve biber salçası/püresi etiketlerinde diğer ürünlere üstünlük sağlayacak şekilde özel, geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi gibi ifadeler kullanılmaz.

b) Domates salçalarında ikili (duble) konsantre ve üçlü (triple) konsantre ifadeleri, etiket üzerinde ürün adı ile aynı görüş alanında olacak şekilde belirtilir.

c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlerinde, ilave tuz hariç briks miktarı, ürün adı ile aynı puntoda ve ürün adı ile aynı görüş alanında en az % . şeklinde belirtilir.

ç) Biber salçasına ait ürün etiketi üzerinde, salçanın acı ya da tatlı olduğu ürün adı ile aynı görüş alanında olacak şekilde belirtilir.

d) Kabuk ve çekirdek gibi maddelerinden ayrılmadan elde edilen biber salçası etiketlerinde kabuk ve çekirdek içerir ifadesi yer alır.

e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hammaddenin doğasından gelen tuz hariç olmak üzere dışarıdan tuz ilave edilmesi halinde, ürün etiketlerinde ürün bileşenleri belirtilirken ilave tuz kuru maddede % . ifadesi yer alır.

f) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hammaddenin doğasından gelen tuz hariç olmak üzere dışarıdan tuz ilave edilmemesi halinde, ürün etiketlerinde ürün adı ile aynı görüş alanında ilave tuz içermez ifadesi yer alır.

g) Karışık salçalar, karıştırma oranına göre karışımda fazla olan salçanın adı önce yazılmak şartıyla domates/biber karışık salça veya biber/domates karışık salça olarak;  domates ve biber salçasının aynı oranlarda kullanılması halinde ise karışık salça, domates/biber karışık salça veya biber/domates karışık salça şeklinde isimlendirilir.

ğ) Karışık salçaların etiketinde domates ve biber salçasının karışım oranı ürün adı ile birlikte belirtilir.

h) Domates/biber bazlı yemeklik ürünlerin etiketinde domates veya biber salçası izlenimi veren markalar, salça görseli, domates/biber görseli ve benzeri ifadeler ve görseller kullanılmaz. Domates/biber bazlı yemeklik ürünlerin etiketinde gıdanın adı en az 5 mm büyüklüğünde ve aynı renk, aynı punto ve aynı yazı karakterinde olur."

 

 

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