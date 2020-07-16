Yeni normalde menüler artık QR kod ile bakılacak!

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgını, günlük hayatta hijyen olgusunu farklı bir noktaya taşımış durumda. Özellikle normalleşme süreciyle kafe, restoran ve otel gibi işletmelerin hayata geçmesiyle, bu mekanlarda yapılan temizlik çalışmaları ve hijyen önlemleri kritik önem taşımaya başladı.

İşletmeler yeniden hizmet vermeye başlarken, öne çıkan soru ise “Gerekli hijyen önlemleri yeterince alınıyor mu” oldu. Bir grup girişimcinin çalışmalarıyla hayata geçen Hijyen Kod, bu soruya yanıt veriyor. Hijyen Kod, işletmelerin aldığı hijyen önlemlerinin tümünü video şeklinde sisteme yüklüyor. Böylece kodu okutan müşteriler hem işletmenin menüsüne kolayca ulaşmış oluyor hem de işletmenin aldığı hijyen önlemlerini kendi gözüyle görmüş oluyor.

Hijyen Kod, işletmelerin aldığı hijyen önlemlerini ve dezenfekte geçmişini müşterilerine eksiksiz göstermesine olanak sağlayan bir platform. Sadece düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini yaptıran işletmelerin üye olabildiği Hijyen Kod, her bir işletmeye özel olarak bir QR kod oluşturuluyor. İşletmenin yaptırdığı dezenfeksiyon işleminin ve aldığı önlemlerin gösterildiği bir video çekiliyor ve işletmeye özel olarak oluşturulan sayfaya yükleniyor. Bu video sayesinde, müşteriler kodu okutarak alınan önlemleri görüyor ve işletmenin hijyen önlemleriyle ilgili akıllarında soru kalmıyor.

İşletmeler bu uygulamaya üye olmak için, Hijyen Kod desteğiyle ya da Sağlık Bakanlığı onayını almış bir şirket ile düzenli olarak dezenfeksiyon yaptırıyor, buna dair bilgi ve görüntüleri Hijyen Kod ile paylaşıyor.

Önlem al uygula ispat et

Hijyen Kod’un kurucularından Çağrı Çelik, uygulamanın “Pandemi süreci ardından yeme-içme mekanlarına içimiz rahat şekilde nasıl oturacağız” sorusundan yola çıkarak hayata geçtiğini belirtti ve uygulamanın hayata geçişini şöyle anlattı:

“Kafamızı kurcalayan bu soruya, ikna edici bir cevap bulmak oldukça zordu. Çünkü, mesele sadece bugünlerde sorun olan Covid-19 değil. Covid-19 için bir aşı veya ilaç bulunsa bile, bu süreç bize, hatta tüm dünyaya hijyen konusunda çok daha özenli olmamız gerektiğini gösterdi. Hijyen Kod fikri, “İkna etmenin en kolay ve etkili yolu ispat etmektir” düsturuyla ortaya çıktı. Uygulama kapsamında, işletmelerin aldığı hijyen önlemlerinin, yaptırdığı dezenfeksiyon işleminin bir videosunu çekiyoruz. İşletmeye özel olarak oluşturduğumuz kodu okuttuğunuz zaman, işletmeye özel olarak hazırladığımız sayfaya yönleniyorsunuz. Çektiğimiz videoyu, yani işletmenin aldığı önlemleri gözünüzle görmüş oluyorsunuz. Yani işletme, aldığı önlemleri müşterilerine ispat etmiş oluyor. Ayrıca her ay düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin kanıtı niteliğindeki fotoğraflar, tarihiyle birlikte yine bu sayfaya yükleniyor. Böylece işletmenin dezenfeksiyon geçmişini de görebiliyorsunuz. Aynı zamanda işletmenin menüsünü de yine bu kodu okuttuğunuzda inceleyebiliyorsunuz.”