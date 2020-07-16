Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Yeni normalde menüler artık QR kod ile bakılacak!
16.07.2020 - 13:04 |

Yeni normalde menüler artık QR kod ile bakılacak!

İşletmelerin aldığı hijyen önlemlerini ve dezenfekte geçmişini müşterilerine gösterilmesine olanak sağlayan Hijyen Kod, müşterilerin güvenle hizmet almasını isteyen işletmeler için vazgeçilmez olacak.

Yeni normalde menüler artık QR kod ile bakılacak!
ABONE OL

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgını, günlük hayatta hijyen olgusunu farklı bir noktaya taşımış durumda. Özellikle normalleşme süreciyle kafe, restoran ve otel gibi işletmelerin hayata geçmesiyle, bu mekanlarda yapılan temizlik çalışmaları ve hijyen önlemleri kritik önem taşımaya başladı.

İşletmeler yeniden hizmet vermeye başlarken, öne çıkan soru ise “Gerekli hijyen önlemleri yeterince alınıyor mu” oldu. Bir grup girişimcinin çalışmalarıyla hayata geçen Hijyen Kod, bu soruya yanıt veriyor. Hijyen Kod, işletmelerin aldığı hijyen önlemlerinin tümünü video şeklinde sisteme yüklüyor. Böylece kodu okutan müşteriler hem işletmenin menüsüne kolayca ulaşmış oluyor hem de işletmenin aldığı hijyen önlemlerini kendi gözüyle görmüş oluyor.

Hijyen Kod, işletmelerin aldığı hijyen önlemlerini ve dezenfekte geçmişini müşterilerine eksiksiz göstermesine olanak sağlayan bir platform. Sadece düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini yaptıran işletmelerin üye olabildiği Hijyen Kod, her bir işletmeye özel olarak bir QR kod oluşturuluyor. İşletmenin yaptırdığı dezenfeksiyon işleminin ve aldığı önlemlerin gösterildiği bir video çekiliyor ve işletmeye özel olarak oluşturulan sayfaya yükleniyor. Bu video sayesinde, müşteriler kodu okutarak alınan önlemleri görüyor ve işletmenin hijyen önlemleriyle ilgili akıllarında soru kalmıyor.

İşletmeler bu uygulamaya üye olmak için, Hijyen Kod desteğiyle ya da Sağlık Bakanlığı onayını almış bir şirket ile düzenli olarak dezenfeksiyon yaptırıyor, buna dair bilgi ve görüntüleri Hijyen Kod ile paylaşıyor.

Önlem al uygula ispat et

Hijyen Kod’un kurucularından Çağrı Çelik, uygulamanın “Pandemi süreci ardından yeme-içme mekanlarına içimiz rahat şekilde nasıl oturacağız” sorusundan yola çıkarak hayata geçtiğini belirtti ve uygulamanın hayata geçişini şöyle anlattı:

“Kafamızı kurcalayan bu soruya, ikna edici bir cevap bulmak oldukça zordu. Çünkü, mesele sadece bugünlerde sorun olan Covid-19 değil. Covid-19 için bir aşı veya ilaç bulunsa bile, bu süreç bize, hatta tüm dünyaya hijyen konusunda çok daha özenli olmamız gerektiğini gösterdi. Hijyen Kod fikri, “İkna etmenin en kolay ve etkili yolu ispat etmektir” düsturuyla ortaya çıktı. Uygulama kapsamında, işletmelerin aldığı hijyen önlemlerinin, yaptırdığı dezenfeksiyon işleminin bir videosunu çekiyoruz. İşletmeye özel olarak oluşturduğumuz kodu okuttuğunuz zaman, işletmeye özel olarak hazırladığımız sayfaya yönleniyorsunuz. Çektiğimiz videoyu, yani işletmenin aldığı önlemleri gözünüzle görmüş oluyorsunuz. Yani işletme, aldığı önlemleri müşterilerine ispat etmiş oluyor. Ayrıca her ay düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin kanıtı niteliğindeki fotoğraflar, tarihiyle birlikte yine bu sayfaya yükleniyor. Böylece işletmenin dezenfeksiyon geçmişini de görebiliyorsunuz. Aynı zamanda işletmenin menüsünü de yine bu kodu okuttuğunuzda inceleyebiliyorsunuz.”

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminizin kuvvetli bir gündesiniz. Yazışma ve sözleşmelerinizi yapmanız için uygun zamanlar var. Öğle saatlerinde çift durumların içinde kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha rahat paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenme söz konusu olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Öğle saatlerine doğru duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.  İşle ilgili konularda kararsızlık yaşanabilir.  Akşam saatlerinde daha rahat zamanlar var. Fikirlerinizi daha net ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar, niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hareketlilik söz konusu. Diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Öğle saatlerinizde zihinsel bulanıklık yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili belirsizlik hissedebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru iç uyumu yakalayabilir. Duygularınızı rahatça ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda gizli kalmış, açığa çıkarmakta zorlandığınız konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabahtan iletişimi yüksek zamanlar yaşarken öğle saatlerinde daha fazla içinize kapanabilirsiniz. Kendinizi duygusal dalgalanmalar içinde bulabilirsiniz. Akşam saatleri kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili ümitsizliğe düşebilirsiniz. Olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde zihniniz daha akıcı hale gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş yaşamınızda hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişim halinde olabilir, ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.  Seçimlerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Akşama doğru zihniniz daha akıcı, duygularınız daha net olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün öğrenme açlığınızı gidermek için çevrenizdekilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Uluslararası konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkânlar var. Öğlen saatlerinde kararsızlığa düşeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerin de ise düşünceleri aktarmak daha kolay.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla uğraşabilirsiniz. Gün içinde ilgileneceğiniz yazışma ve görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratması olası koşullara karşı dikkat etmelisiniz. Öğlen saatlerinde zihinsel dalgalanma hissedebilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netlik olacaktır. Kararlarınızı almak sizin için daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşıtlıklarla uğraşıp, dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkânlar var. İkna edilmeniz veya etmeniz gereken ikili durumlar yaşayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınız olabilir, toleranslı olmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda yoğun görüşme ve toplantıların olduğu zamanlar var.  Sizi yoran yıpratan konularla uğraşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Öğlen saatlerinde çift durumlar arasında kararsızlık yaşayabilirsiniz. İç uyumunuzu yakalamakta zorlanabilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netleşme olacak, kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz iletişimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüşmeler, buluşmalar içinde olabilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde duygusal ve zihinsel karışıklık içinde olabilirsiniz. Olaylara karşı sakin kalıp, ani karar vermekten kaçınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili dedikodular, haberler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konularla ilgili hareketlilik söz konusu olabilir. Evinizde ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz, dikkatli olmaya çalışın. Öğleden sonraki saatlerde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz. Karar alınması gereken durumlar varsa akşam saatlerini beklemeniz daha uygun olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluEşi Terapiye İkna Edebilmek
Merve Yılmaz Çelik
Merve Yılmaz ÇelikDangerous Lies
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalPostür ve üst servikal omurga
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanSosyal medya fenomeni olmak
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDengede kalma sanatı
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluNefesi Hafife Alma
Betül Yergök
Betül YergökÖnyargı, Yargı ve Dışlama
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik mini vidalar
Esra Kemer
Esra KemerIstakozun gelişim hikayesi
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanBipolar bozukluk şüphesi olanlara tanı rehberi
En Çok İzlenen Videolar
Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!
Kişiye özel numeroloji analizi burada!Kişiye özel numeroloji analizi burada!
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni normalde menüler artık QR kod ile bakılacak!

Yeni normalde menüler artık QR kod ile bakılacak!

Kızılay'ın kan stoklarında son durum ne? İşte cevabı

Kızılay'ın kan stoklarında son durum ne? İşte cevabı

Evde halısı olanlar klima kullanırken nelere dikkat etmeli?

Evde halısı olanlar klima kullanırken nelere dikkat etmeli?

18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sıradaki Haber