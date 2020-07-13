Şifa duası oku... Şifa duası nasıl okunur, Türkçe anlamı nedir?

İslam alemi ibadetlerin yanı sıra okudukları dua ile de yüce yaradandan yardım diliyor. Sağlık her şeyden önemli olduğu için şifa duası sıklıkla okunuyor. Hastalıktan kurtulmak için ya da hastalığa yakalanmamak için en çok okunan dua ise Şifa duası... Peki, Şifa duası nasıl okunur, Türkçe anlamı nedir?

ŞİFA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

ŞİFA DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

ŞİFA AYETLERİ NELERDİR?

Hastalanan kişi, ölüm ve ihtiyarlık haricinde her hastalığa karşı bir şifa olduğunun bilincindedir. Bu bilinç ile uzman hekimlere başvurularak tedavi yolları aranmalı, en önemlisi de Yüce Allah'a sığınıp şifa bulması için dua etmelidir. Bu maksatla bazı âlimler Kur'an-ı Kerim'den şifa konulu âyetlerin okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Şifa için okunan bazı âyetler şunlardır: Tevbe, 9/14; Yûnus, 10/57; Nahl, 16/69; Şu'arâ, 26/80; Fussılet, 41/44.