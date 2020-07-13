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    HaberlerDualar Haberleri Şifa duası oku... Şifa duası nasıl okunur, Türkçe anlamı nedir?
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    13.07.2020 - 17:21 |

    Şifa duası oku... Şifa duası nasıl okunur, Türkçe anlamı nedir?

    Hastalandığımızda en çok okuduğunuz dualardan biri Şifa duası... Müminler bir an önce hastalıktan kurtulmak için en başta Şifa duasını okuyor. Bu nedenle de konuya ilişkin aramalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte Şifa duası okunuşu ve anlamı...

    Şifa duası oku... Şifa duası nasıl okunur, Türkçe anlamı nedir?

    İslam alemi ibadetlerin yanı sıra okudukları dua ile de yüce yaradandan yardım diliyor. Sağlık her şeyden önemli olduğu için şifa duası sıklıkla okunuyor. Hastalıktan kurtulmak için ya da hastalığa yakalanmamak için en çok okunan dua ise Şifa duası... Peki, Şifa duası nasıl okunur, Türkçe anlamı nedir?

    ŞİFA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

    Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

    ŞİFA DUASI TÜRKÇE ANLAMI

    Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

    ŞİFA AYETLERİ NELERDİR?

    Hastalanan kişi, ölüm ve ihtiyarlık haricinde her hastalığa karşı bir şifa olduğunun bilincindedir. Bu bilinç ile uzman hekimlere başvurularak tedavi yolları aranmalı, en önemlisi de Yüce Allah'a sığınıp şifa bulması için dua etmelidir. Bu maksatla bazı âlimler Kur'an-ı Kerim'den şifa konulu âyetlerin okunmasını tavsiye etmişlerdir.

    Şifa için okunan bazı âyetler şunlardır: Tevbe, 9/14; Yûnus, 10/57; Nahl, 16/69; Şu'arâ, 26/80; Fussılet, 41/44.

    "15 Temmuz" destanını kum taneleriyle böyle anlattıTürkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce kez gösteri yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında o gece yaşananları kum sanatıyla anlattı.
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