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    HaberlerSigorta Haberleri Aksigorta COVID-19 sebebiyle taksitleri 1 ay erteliyor
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    14.04.2020 - 11:17 |

    Aksigorta COVID-19 sebebiyle taksitleri 1 ay erteliyor

    Aksigorta, etkisini günden güne artıran salgın hastalık COVID-19 sebebiyle ödemelerini gerçekleştiremeyen müşterileri için taksit erteleme kolaylığı sağlayacak.

    Aksigorta COVID-19 sebebiyle taksitleri 1 ay erteliyor

    Yaşanan bu zor günlerde müşterilerinin yanında olmayı amaçlayan Aksigorta; 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren tüm ürünlerinde Akbank, Yapı Kredi, QNB Finans ve Ziraat Bankası kredi kartına sahip müşterileri için; vade farksız 1 ay taksit erteleme imkânı tanıyacak.

    Poll Production ve Demirören Medya canlı yayınları Serdar Ortaç'la devam ediyorPoll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle düzenlenen ‘Evde Kal’ konserlerinin konuğu Serdar Ortaç olacak. Ünlü sanatçı, Youtube’da yayınlanacak konseri öncesinde canlı yayında hayranlarıyla buluşacak.
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