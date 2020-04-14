Aksigorta COVID-19 sebebiyle taksitleri 1 ay erteliyor

Yaşanan bu zor günlerde müşterilerinin yanında olmayı amaçlayan Aksigorta; 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren tüm ürünlerinde Akbank, Yapı Kredi, QNB Finans ve Ziraat Bankası kredi kartına sahip müşterileri için; vade farksız 1 ay taksit erteleme imkânı tanıyacak.