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    HaberlerSigorta Haberleri Aksigorta, Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaştı
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    15.07.2020 - 12:47 |

    Aksigorta, Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaştı

    En büyük dağıtım kanalı olan acentelerini her fırsatta destekleyen Aksigorta, son 2 yılda acente sayısında ciddi bir büyüme kaydetti. Yüzde 26’lık büyüme ile kapsama alanını oldukça genişleten Aksigorta, Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaştı.

    Aksigorta, Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaştı

    10 bölgeye yayılan acenteleriyle, müşterilerine kesintisiz hizmet sunan Aksigorta, İstanbul Avrupa bölgesinde yüzde 48; İstanbul Anadolu bölgesinden yüzde 33 büyüme kaydetti. Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde yüzde 29 artış yaşayan Şirket; Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde yüzde 32, Çukurova ve İç Anadolu bölgesinde ise yüzde 27 büyüme elde etti.

    Türkiye genelinde oldukça kapsayıcı bir hizmet sunduklarını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran; “Aksigorta olarak, 60 yıllık köklü geçmişimizle müşterilerimizin ve en büyük dağıtım kanalımız olan acentelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Son 2 yılda acente kanalımızda oldukça önemli bir büyüme kaydettik. Sigorta sektörünün büyümesindeki en önemli katkıyı sunan acentelerimizi; gerek iş süreçlerini kolaylaştırmak için gerçekleştirdiğimiz teknolojik yatırımlarımız gerek destek paketlerimiz gerekse de sunduğumuz eğitimlerle desteklemeye devam ediyoruz’’ diye konuştu.

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