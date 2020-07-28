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    HaberlerSigorta Haberleri Allianz’ın ‘Nefes Ol’u en ilham verici proje seçildi
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    28.07.2020 - 14:59 |

    Allianz’ın ‘Nefes Ol’u en ilham verici proje seçildi

    Allianz Türkiye’nin koronavirüs ile mücadele sürecinde zor şartlarda çalışan sağlık mensupları için Lokman Hekim Sağlık Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği; ‘Nefes Ol’ projesi, Allianz Grubu tarafından ilham verici seçildi.

    Allianz’ın ‘Nefes Ol’u en ilham verici proje seçildi

    ‘Nefes Ol’, tüm dünyadaki Allianz iştiraklerinin; kendi ülkelerinde koronavirüs döneminde hayata geçirdikleri 150 proje arasında birinci oldu. Nefes Ol projesini Nisan ayı başında Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile İstanbul’da sağlık çalışanlarına kalacak yer sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini belirten Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir; “Pandemi döneminde gece gündüz demeden görevinin başında olan, hepimizin kahramanı sağlık çalışanlarına minnettarız. Lokman Hekim Sağlık Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz ‘Nefes Ol’ projesiyle onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Evlerine gidemeyen, sağlık çalışanlarımıza biraz olsun dinlenebilmeleri için konaklama imkânı sağladık. Sağlık çalışanlarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler bizleri çok mutlu etti. Toplumsal sorumluluğumuz ve iş yapış şekillerimizle örnek olacak hikâyeler yazmaya hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

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