Anadolu Sigorta ‘Bireysel Sağlık’a yeni teminatlar ekledi

Teminat seçeneklerini genişlettiklerini dile getiren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp; “Henüz hamile olmayan, gebelik planlayan müşterilerimiz ve eşleri doğum masraflarından endişe duyabiliyor. Bütçe kısıtlılığı nedeni ile dilediği sağlık kurumunu seçemeyebiliyor. Ayrıca doğum teminatı ile doğum masraflarının özel sağlık sigortası kapsamına alınabileceğinden haberdar olmayabiliyor. Bu nedenle Bireysel Sağlık Sigortası poliçemize doğum teminatını üç farklı seçenek ile ekledik” dedi.

Deprem riski her zaman var

Gökalp, “Öte yandan deprem riski zaman zaman daha çok gündeme gelse de ciddiyetini her dönem devam ettiren bir risk olmayı sürdürüyor. Oldukça uygun bir prim karşılığında sunduğumuz deprem teminatı ile Anadolu Sigortalılar; olası bir deprem sonucu yaralanma halinde özel sağlık kuruluşlarında poliçe kapsamında hizmet alabilecek” şeklinde konuştu.