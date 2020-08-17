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    17.08.2020 - 11:22 |

    Anadolu Sigorta ‘Bireysel Sağlık’a yeni teminatlar ekledi

    Anadolu Sigorta, bireysel sağlık sigortasını yeni teminatlarla genişletti. İlave prim karşılığında eklenebilen doğum teminat limiti; 7 bin TL, 10 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere üç ayrı limit seçeneği ile sunulurken; dileyenler poliçelerine uygun bir prim karşılığında limitsiz deprem teminatı da ekleyebiliyor.

    Anadolu Sigorta ‘Bireysel Sağlık’a yeni teminatlar ekledi

    Teminat seçeneklerini genişlettiklerini dile getiren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp; “Henüz hamile olmayan, gebelik planlayan müşterilerimiz ve eşleri doğum masraflarından endişe duyabiliyor. Bütçe kısıtlılığı nedeni ile dilediği sağlık kurumunu seçemeyebiliyor. Ayrıca doğum teminatı ile doğum masraflarının özel sağlık sigortası kapsamına alınabileceğinden haberdar olmayabiliyor. Bu nedenle Bireysel Sağlık Sigortası poliçemize doğum teminatını üç farklı seçenek ile ekledik” dedi.

    Deprem riski her zaman var

    Gökalp, “Öte yandan deprem riski zaman zaman daha çok gündeme gelse de ciddiyetini her dönem devam ettiren bir risk olmayı sürdürüyor. Oldukça uygun bir prim karşılığında sunduğumuz deprem teminatı ile Anadolu Sigortalılar; olası bir deprem sonucu yaralanma halinde özel sağlık kuruluşlarında poliçe kapsamında hizmet alabilecek” şeklinde konuştu.

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