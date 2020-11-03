AnkaCep ile sigortalıların hayatını kolaylaştırıyor

“Cebe Sığan Sigortacılık” sloganıyla duyurulan AnkaCep sayesinde acenteler, iş yeri dışında olsa bile sigortacılık faaliyetlerini akıllı telefonları üzerinden kolayca takip edip gerekli işlemlerini mobil ortamda gerçekleştirebiliyor. 2019 yılında web tabanlı yeni sigortacılık sistemi Anka’ya geçen Groupama, AnkaCep aplikasyonuyla hem bu sistemin performansını ve içeriğini genişletti; hem de dijital yatırımlarını acenteleri desteklemeye yönelik yenilikler sunacak şekilde sürdürdü.

AnkaCep ile acenteler; üretim ve hedeflerine, komisyon kazançlarına, yenilemelerine, teknik ve operasyon ile ilgili taleplerine; otorizasyondaki işlerine, tüm hasar dosyalarına ve müşterilerin poliçelerine dijital ortamdan kolaylıkla ulaşabiliyor. Ayrıca acenteler, AnkaCep üzerinden teklif verebiliyor ve tekliflerin poliçeye dönüşme oranını takip edebiliyor. Bunların yanı sıra acenteler, yeni iş fırsatlarını uygulama üzerinden takip edebiliyor ve müşterilerinin doğum günlerini hatırlatan ek fonksiyonlarla da müşteri ilişkilerini güçlü tutabiliyor.

Cebe Sığan Sigortacılık

Yeni bir dijital dünyaya adım attıklarını belirten Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson; “Şirket olarak yalnızca müşterilerimizin değil, iş ortağımız olan acentelerimizin de hayatını kolaylaştıracak yenilikleri çevik yönetim anlayışımızla hayata geçiriyoruz. 2019 yılında kullanıma sunduğumuz yeni sigortacılık sistemimiz olan Anka’nın mobil aplikasyonu olan AnkaCep’i de acentelerimizin hizmetine sunduk. ‘Cebe Sığan Sigortacılık’ sloganıyla tanıttığımız bu uygulamayı geliştirirken bir numaralı kılavuzumuz acentelerimiz oldu. Onlardan gelen istek ve talepleri dikkate alarak AnkaCep’i fonksiyonel bir uygulama olarak kurguladık” dedi.