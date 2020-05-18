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    HaberlerSigorta Haberleri Araç sahipleri dikkat! Kaskoda yeni dönem
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    18.05.2020 - 08:59 |

    Araç sahipleri dikkat! Kaskoda yeni dönem

    Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, piyasadaki bir çok kuralı ya yok ediyor ya da tekrar baştan yaratıyor. Neden mi? Çünkü Türkiye'de daha önce hiç yaşanmamış bir şey yaşanıyor. Corona virüs salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara aylık kasko seçeneği getirildi. Buna göre; Aylık Kasko; herhangi bir servis kısıtlaması olmadan, kredi kartına bloke koymadan ve araç bedeline göre aylık 30 ile 100 TL arasında değişen primlerle çalınma, çift taraflı çarpışma ve yanma hasarlarına karşı tam güvence sağlıyor.

    Araç sahipleri dikkat! Kaskoda yeni dönem

    Milliyet.com.tr/ ÖZEL

    Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de ilk kez aylık kasko sigortası kullanıma sunuldu. Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını belirten (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) İSAD Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Sigortalılarımız yıl içerisinde istediği zaman aylık poliçe yaptırmaktan vazgeçebilir, poliçesini belli bir süre durdurabilir veya geniş teminatlı kasko poliçesine geçiş yapabilir. Ayrıca bu ürünümüzde herhangi bir servis kısıtlaması da yok." dedi.

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    Olası bir hasar durumunda aracın istenilens ervise götürülebileceğini belirten Bağcı,  Müşterilerimiz olası hasar durumunda araçlarının tamirini diledikleri serviste gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan araç sahipleri için en önemli riskler olan çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı teminat sunan Aylık Kasko Sigortası’na, isteğe bağlı olarak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ve 7/24 Asistans Paketi de dahil edilebiliyor” şeklinde konuştu.

    Aylık Kasko Nedir?

    Piyasadaki ürünlerden farklı olarak yıllık değil aylık güvence sağlayan Aylık Kasko; Aracınızın kasko yenilemesi geldiği halde belirli nedenlerle yenileme yaptıramadığınız durumlarda kredi kartı limitinize bloke koyulmadan bütçenize uygun fiyatlarla aracınızı korumanız için hazırlanmış bir kasko sigortası ürünüdür. Aracınızı en uygun fiyatlarla ve aylık ödemeyle sigortalayabilir ve temel risklere karşı koruma sağlayabilirsiniz.

    Kimler Bu Ürünü Satın Alabilir?

    Mevcut Kaskosu olup yenileme vadesi içinde olan veya vade boşluğu 15 güne kadar olan bireysel sigortalılar ürünü satın alabilir.

    Aylık Kasko Sigortasını Nasıl Yenilenmektedir?

    Aylık Kasko Sigortası siz aksini bildirmediğiniz ve belirli kriterleri sağladığınız sürece ve kredi kartınızın onay vermesi halinde her ay otomatik olarak yenilecektir.

    Aylık Araç Kaskosu Neleri Kapsar?

    Aylık Kasko teminatları çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı güvence sağlamaktadır. Üstelik isteğe bağlı olarak ihtiyari mali mesuliyet teminatının yanı sıra, asistans hizmetleri de ürün kapsamında sunulabilmektedir.

    Aylık Kasko Fiyatları

    30 TL ile 100 TL arasında araç modeline değerine göre değişmektedir.

     

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