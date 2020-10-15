Atilla Benli: 2020 sigortasız olmayacağını hatırlattı

Birlik olarak Sigorta Haftası’nın tüm paydaşlarıyla birlikte sigortanın önemini anlatmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten TSB Başkanı Atilla Benli, “2020 yılına baktığımızda da, hem bugünümüz hem de güvenli yarınlarımız için, hayattaki risklere karşı, sürdürülebilir bir yaşam standardı sağlama noktasında sigortanın bir ihtiyaç olduğunu tüm yönleriyle hatırlatan bir yıl olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Sektör olarak Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik bir fonksiyon üstlendiklerini kaydeden Benli, şunları söyledi: “Sektörümüz 2020’nin ilk yarısı itibarıyla 272 milyar TL aktif büyüklüğe ve Ağustos sonu itibarıyla 53.3 milyar TL prim üretimine ulaştı. 24 Eylül 2020 tarihi itibarıyla BES ve OKS’de toplam katılımcı sayısı 12,5 milyona ve toplam fon büyüklüğü 160 milyar TL’ye yaklaştı. Yılın ilk yarısında 19,9 milyar TL tazminat üstlendik. 2019 yıl sonu itibarıyla, GSYH’nin 30 katına ulaşan 129,3 trilyon TL’lik büyüklüğümüzle pek çok projeye güvence sağladık. Üstlendiği fonksiyonlarla sigorta ekonomi için, toplum için ve bireyler için bir güvendir. Güvende hissetmek için sigorta yaptırmak ve sigortalı kalmak önem taşıyor. Sektör olarak riskleri güvence altına alıyoruz ve Sigorta Haftası’nda ‘Sigortasız olmaz’ diyoruz”

Sektör pandemide iyi sınav verdi

2020 yılının hem pandemi hem de yaşanan doğal afetler ile sigortanın bir ihtiyaç olduğunu tekrar hatırlattığını belirten Benli; “2020 yılı maalesef dünyada pandeminin ve ülkemizde de doğal afetlerin etkili olduğu bir yıl oldu. 24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya illeri başta olmak üzere bölgeyi etkileyen deprem yaşandı. Yaz aylarında Ankara, Burdur ve Bursa, Giresun ve Rize’de sel ve dolu felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Sektör olarak tüm afetlerin ardından hızla hareket ederek hasar tespit çalışmalarını ve ödemeleri başlattık. Diğer yandan pandemi döneminde de devletimizin aldığı ekonomik tedbirlerde üzerimize düşenleri yaptık ve iyi bir sınav verdik. Gerek teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşılanması; gerek aldığımız Tavsiye Kararları ile aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduk. Pandemi döneminde 50.6 milyon TL’si sağlık branşı olmak üzere; 400 milyon TL’lik katkı sağladık ve sigortalıların yanında olmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle faaliyet gösterdik” ifadelerini kullandı.