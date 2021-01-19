AvivaSA’nın ‘Bulut Dönüşüm Projesi’ne birincilik ödülü

Hayata geçirilen Bulut Dönüşüm Projesi ile AvivaSA’nın IT uygulama, geliştirme altyapısı, son teknoloji çözümlerini kullanan bir yapıya dönüştürüldü. Ayrıca bu projeyle altyapının “Kullandığın kadar öde” gibi yeni ücretlendirme yapılarına geçiş sağlanması; ve ileriye dönük bulut hizmeti sağlayan çözümlere hazır olması amaçlandı. Bunun yanı sıra hem IT bütçesinde iyileştirmeye hem de bulut ile çalışan uygulamalara altyapının uyumlanması sağlandı. AvivaSA, müşterileri için yapılan işlemlerin süresini kısaltarak, onlara daha hızlı hizmet sunmaya başladı. Alınan bu ödül de bu gelişimlerin bir sonucu olarak yorumlandı.