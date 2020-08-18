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    HaberlerSigorta Haberleri Avrupa’da siber hasarlar arttı
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    18.08.2020 - 17:58 |

    Avrupa’da siber hasarlar arttı

    Sigorta brokerliği ve risk danışmanlığı şirketi Marsh; çok uluslu birleşmiş hukuk firması CMS ve iş dönüşüm danışmanlık firması Wavestone iş birliğinde hazırlanan ‘Siber Hasarların Değişen Yüzü Raporu’nun sonuçları açıklandı. Rapora göre, Kıta Avrupası’nda münferit siber poliçelerinde siber hasar bildirimlerinde büyük artış gözlendi.

    Avrupa’da siber hasarlar arttı

    Marsh’ın Kıta Avrupası çapında yönettiği siber sigorta hasarlarının analizine dayanan ‘Siber Hasarların Değişen Yüzü Raporu’nun sonuçları açıklandı. Raporun sonuçlarına göre; Kıta Avrupası’nda münferit siber poliçelerinde siber hasar bildirimleri yüzde 83 artış gösterdi. ‘Siber Hasarların Değişen Yüzü Raporu’ siber suçluların kullandığı farklı yöntemleri inceliyor ve siber hasarlarını daha iyi yönetmeleri için şirketlere bir eylem planı sunuyor.

    Raporun sonuçlarına göre; siber hasarların yüzde 67’si kötü niyetli saldırılardan, yüzde 14’ü ise fidye yazılım saldırılardan kaynaklanıyor. Gittikçe daha karmaşık hale gelen saldırılar birkaç haftayı aşan uzun iş kesintilerine neden olabiliyor. Bu tarz saldırılar sonrası bildirilen siber hasar maliyetlerinin yüzde 71’ini acil durum kurtarma önlemleri ve asistan hizmetleri oluşturuyor.

    En yüksek hasar bildirimleri finans ve perakendeden

    Siber riskler, tüm sektörler için önemli bir risk olmaya devam ederken, 2019 yılına ait en yüksek hasar bildirimleri üç sektörden geliyor. 2019’da rapor edilen hasar bildirimlerin yüzde 21’i finans sektörüne, yüzde 13’ü perakende sektörüne ve yüzde 9’u ise iletişim, medya ve teknoloji firmalarına ait.

     

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