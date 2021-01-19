AXA, Dow Jones Sürdürülebilir Endeksi’ne yükseldi

AXA’nın 2007’den beri katıldığı ve şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal performansını izleyerek oluşturulan DJSI’da 2020’de şirketin küresel puanı geçen yıla göre 5 puan artarak 88/100’e ulaştı. Sıralamada yer alan “Yönetim ve Ekonomi” kriterinde +8 puan, “Sosyal” kriterinde ise +3 puan ilerleme kaydedildi. Bu kriterler nezdinde AXA; “Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik”, “İnsan Sermayesi Geliştirme”; “Müşteri İlişkileri Yönetimi” boyutlarında sürdürülebilirlik puanını önemli ölçüde yükseltmiş oldu.

Dünya Dostu İşyerim Sigortası

Kurumsal sorumluluk kavramının AXA olarak DNA’larının bir parçası olduğunu ifade eden AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken; bu çerçevede doğrudan ve dolaylı çevresel etkimizi en aza indirgeyecek, farkındalık yaratacak, toplumsal hayata katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Tüm ürün, hizmet, süreç ve projeleri Dünya Dostu Sigortacılık yaklaşımı doğrultusunda şekillendirdiklerini kaydeden Ölken, “Yeşil Ofis uygulamalarımızla 2025 yılına kadar karbon emisyonumuzu yüzde 25, atıklarımızı ve su tüketimimizi ise yüzde 15 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Dağıtım kanallarımızı da bu çabamıza destek vermeye davet ederek ‘Dünya Dostu Acente’ programıyla onları da iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol almaya çağırıyoruz. Aynı doğrultuda yeşil bina ve LEED sertifikasına sahip işyerlerine fiyat avantajı ve ek destekler sağlayan ‘Dünya Dostu İşyerim’ sigortasını sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Kadın Girişimci Sigortası

Bu yıl hayata geçirdikleri kurumsal sorumluluk stratejisi kapsamında ‘Dünya için Hareket Et’ projesine de değinen belirten Ölken, şöyle devam etti: “Dünya için Hareket Et, diyerek insanları gezegenimizin kaynaklarını daha az, kendi enerjilerini daha çok kullanmaya çağırıyoruz. Ekolojik sürdürülebilirliğin yanı sıra şirket içinde ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik adımlar atıyoruz. Yüzde 52.2 kadın çalışan oranı ile iş hayatında toplumsal cinsiyetler arası eşit haklar ve fırsat eşitliği gibi vazgeçilmez prensiplerimizi somutlaştırıyoruz. İş dünyasında kadınların sesinin; yalnızca sosyal eşitliğe değil, aynı zamanda ekonomik güce de katkıda bulunduğunun farkında olarak; kadın liderliğindeki işletmeleri Kadın Girişimci Sigortası ürünü ve hizmetleriyle destekliyoruz. AXA Sigorta olarak sürdürülebilirlik alanındaki bu tür farklı çalışmalarımızla küresel boyutta; kurumsal sosyal sorumluluk alanında benzersiz bir kriter kabul edilen Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerine katkı sağladığımız için çok mutluyuz.”