AXA ‘Dünya Dostu Sigortacılık’ı hayata geçirdi

AXA Sigorta, karbon salınımı, enerji tüketimi, yenilenebilir kaynak kullanımı; atık yönetimi gibi önemli kriterlerin incelenmesi sonucunda sahip olunan yeşil bina ve LEED sertifikalı işyerleri için özel olarak “Dünya Dostu İşyerim” sigortasını geliştirdi. Dünya Dostu İşyerim sigortası, klasik binalardan farklı olarak fiyat avantajı ile bir çok destek paketinden oluşuyor. Dünya Dostu İşyerim poliçesinin ilki ise ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık şirketi için hazırlandı. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, ‘Dünya Dostu İşyerim’ poliçesi hakkında şunları söyledi:

“2019 AXA Gelecek Riskleri raporunun birinci sırasında yer alan iklim değişikliği tüm dünyanın en aciliyetli gündem maddesi. AXA olarak iklim değişikliği mücadelesi için bilinç oluşturma hedefiyle yaptığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sigortacılar olarak yeşil binaları ve LEED sertifikalı binaları desteklememiz gerektiği düşüncesiyle karbon salınım oranının düşürülmesine katkıda bulunan sertifikalı iş yerleri için ‘Dünya Dostu İşyerim’ poliçesini hayata geçirdik. Bu yeni ürünümüz ile klasik binalardan farklı olarak, yeşil bina ve LEED sertifikalı iş yerlerine fiyatlandırma avantajı sağlıyor ve ek teminatlarla iklim konusuna pozitif katkı sağlayan bu binaların artmasını hedefliyoruz.”

AXA Sigorta iklim değişikliği konusunda atılan adımlara destek vermek amacıyla Ekim ayında da “Dünya Dostu Acente” programını hayata geçirmiş, dağıtım kanalını da çevresel etkilerini azaltmak için harekete geçmeye çağırmıştı.