AXA Sigorta ile EvdekiBakıcım online servisi benzersiz bir iş ortaklığına imza attı

İmzalanan anlaşmayla AXA Sigorta, poliçe sahiplerine sunduğu ek hizmetlere EvdekiBakıcım’ı ekleyerek sektörde fark yaratan çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Bununla beraber McKinsey’in Sigorta Endüstrisinde Oyunu Değiştiren Asistans Hizmetleri raporu da alınan aksiyonu destekler nitelikte. Global trendlerde müşterinin hayatını kolaylaştıracak servislerin sigorta firması seçme kriterlerinde belirleyici unsur olduğunun altı çizilen raporda, artık tamamen dijital dünyaya adapte poliçe sahiplerine ihtiyaç anında hızlıca erişebileceği ek hizmetler sağlanmasının tüm oyunu baştan aşağı değiştirdiği vurgulanıyor.

AXA Sigorta’nın EvdekiBakıcım ile başlattığı iş birliğinin temeli ise daha eskiye dayanıyor; çalışanlarına yan hak olarak EvdekiBakıcım Kurumsal ürününü sunan AXA Sigorta, çalışanlarının kullanım ve memnuniyet geri bildirimlerinden yola çıkarak aynı hizmeti müşterilerine de sunma kararı alıyor ve iki taraf yapısal çalışmaları tamamlayıp adım atıyorlar. 1000 kişilik bir firma çalışanlarının, evde bakım ihtiyaçları yüzünden yıllık kümülatif 180.000 saatlik iş kaybı yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda bu yan hak, hem çalışanlar hem de firmalar için önemli bir yere sahip.

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, “Çalışanların önemli sıkıntılarından biri bakıma ihtiyaç duyan çocuk veya yaşlı yakınlarını emanet edebilecekleri güvenilir birini bulamamak. Bu durum, özellikle ekonomik hayata ve iş gücüne daha çok katılmaya başlayan kadınların üzerinde fiziksel ve zihinsel bir yüke sebep olabiliyor ve bu durum şirketlere de iş gücü kaybı olarak yansıyabiliyor. Kadınların yüzde 40’ı doğum sonrası çocuklarını bırakacak bir bakıcı bulamadıkları için işe dönemiyor. Çalışanlarının yüzde 51’i kadınlardan oluşan bir şirket olarak bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı anlıyoruz. Müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirirken her zaman güvenebilecekleri bir çözüm ortağına dönüşme bakış açısıyla geleneksel sigortacılığın dışına çıkmayı ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunmayı önemsiyoruz. EvdekiBakıcım ile yaptığımız iş birliğimiz de önemli bir stratejik ortaklık oldu.” dedi. Ölken ayrıca bu iş birliğini yeni girişimleri ve start-up’ları destekleme vizyonlarının bir parçası olarak değerlendirdiklerini, küreselleşme yolunda ilk adımlarını atan bir girişime destek verebilmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan EvdekiBakıcım CEO’su Miraç Bal “Global bir başarı hikayesi yaratırken inovatif bir çalışmayı AXA Sigorta ile yaparak çıtayı yükselttik. Onbinlerce AXA Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçe sahibi artık EvdekiBakıcım platformunu ücretsiz kullanarak bakıcı ihtiyaçlarını doğru ve hızlı bir şekilde giderebilecek. Bizi daha da heyecanlandıran kısım ise büyük veri analizleri ile kişiye özel poliçe sunulmasına destek vermek” derken sözlerine bu yıl sigorta sektöründe daha fazla iş birlikleri oluşturacaklarını da ekledi.