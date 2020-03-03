BES devlet katkısı ne kadar? BES'te devlet katkısının getirileri neler?

Bireysel emeklilik, isteğe bağlı emeklilik sistemidir. Emekliliklerinde rahat etmek isteyen SGK çalışanları veya kurum güvencesi olmayanların tercihidir. Devlet de tasarrufu teşvik amacıyla bireysel emekli olmayı teşvik etmiştir. Bu bağlamda da belirli oranda devlet katkısı sağlıyor.



Bireysel Emeklilik (BES) nedir?



BES kısaca, özel emeklilik sistemidir. Kişiler sisteme gönüllü olarak girerler. Aktif çalışma hayatları süresince, yaptıkları birikimleri uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruma amacı güdüyorlar.



BES, 632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe girmiştir. Tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi, kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanıyor.



BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değildir. Ek yatırım, tasarruf rolünde olup, tamamlayıcıdır. Sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.



BES’e nasıl girilir?



Bir emeklilik şirketi belirleyerek BES’e giriş yapabilirsiniz. Emeklilik şirketi, size sistemle ilgili bilgiler verir. Emekliliğe yönelik beklentileriniz, gelir düzeyiniz ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Teklifi kabul edip, belgeleri imzaladığınızda sisteme girmiş oluyorsunuz.



Her ay belirli katılım ücreti talimatınız üzerinden hesabınızdan kesilir. Ödediğiniz katkı payları, katılım planınıza göre kesintiler yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendiriliyor. Birikiminizin hangi fonlarda veya yatırım araçlarında değerlendirileceğine siz karar verebilirsiniz.



Herhangi bir fon dağılımı talimatında bulunmazsanız, birikimleriniz dâhil olduğunuz emeklilik planı kapsamında sunulan standart fonda yatırımda değerlendiriliyor.



Kamu kesiminde zorunlu BES



Devlet, tasarrufu ve yatırımı teşvik etmek ve çalışanları tasarrufa yönlendirmek için kamu kesiminde de BES’i uygulama kararı aldı. 1 Nisan 2017 itibariyle genel ve özel bütçeli kamu kurumlarında çalışan kişiler BES’e dahil edildiler. Bu sisteme 45 yaşın üzerinde bulunan çalışanlar dâhil edilmiyorlar.



Sisteme katılmak zorunlu fakat devam ettirmek zorunlu değil. Çalışanlar 2 ay sistemde kaldıktan sonra cayma hakları bulunuyor. Bu haklarını kullanarak sistemden çıkabiliyorlar.



Bireysel Emeklilik (BES) devlet katkısı ne kadardır?



Bireysel emeklilik sistemine gönüllü olarak girenlerle, devletin çalışanlarına zorunlu kıldığı BES için devlet farklı oranlarda katkı sağlıyor.



Kendi istekleriyle dışarıdan herhangi bir emeklilik şirketi aracılığıyla sisteme kayıt olanlara devlet %25 katkı sağlıyor. Bu da demek oluyor ki aylık prim ödemeniz 400 lira olduğunda bunun 100 lirasını devlet karşılıyor.



Devletin çalışanlarını zorunlu kıldığı BES’te çalışanlar maaşlarının %3’ü kadar prim ödüyorlar. Brüt maaşınız 3000 lira ise ödeyeceğiniz prim tutarı 90 lira olacaktır. Bu tutar her ay maaşınızdan otomatik olarak kesilip, sisteme aktarılıyor.



BES'te devlet katkısının getirileri



Tasarrufu teşvik amacıyla devlet BES’e girenleri destekliyor. Yatırdığınız katkı payının %25’i kadarını da devlet veriyor. Bu %25’lik devlet desteğini sistemde alt hesapta görebiliyorsunuz. Yatırdığınız primlerle birlikte devlet katkısı da ayrı bir fon getirisi sağlıyor.



Bir yıllık süreçte asgari ücretin %25’ine kadar devlet katkısı alabiliyorsunuz. Bu katkıyı alabilmeniz için bazı şartlar bulunuyor. Devlet katkısını hak etmeniz kademeli olarak gerçekleşiyor.



Sistemde en az 3 yıl kalırsanız devlet katkısının ’i, 6 yıl kalırsanız %35’i, 10 yıl kalırsanız %60’ı, 10 yıl ve 56 yaş sınırını karşılarsanız devlet katkısının 0’ünden yararlanıyorsunuz.



Devlet, çalışanlarına sunduğu zorunlu BES’te bir defaya mahsus 1000 lira destek sağlıyor. İsterseniz hem zorunlu BES’e hem de istediğiniz başka bir BES’e aynı anda devam edebilirsiniz. İki durumda da devlet katkısından yararlanmış olursunuz.