BES’te katılımcı sayısı azaldı, biriken fon tutarı arttı
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların toplam fon tutarı artıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES’in 29 Mayıs tarihli verilerini açıkladı.
EGM verilerine göre, katılımcıların toplam fon tutarı, 1 haftada 549.4 milyon TL artışla, 29 Mayıs’ta 114 milyar 567.7 milyon TL’ye yükseldi. 1 haftalık süreçte, BES’te yatırıma yönlenen tutar 302.4 milyon artışla, 71 milyar 913.2 milyon TL’ye; toplam katkı payı tutarı da 313.7 milyon TL artışla 73 milyar 351.7 milyon TL’ye ulaştı.
Katılımcı sayısı azaldı
Katılımcıların fon tutarı büyümesine karşın, sistemde toplam (net) katılımcı sayısı ise 1 haftalık dönemde, 2 bin 722 kişi azalışla 29 Mayıs itibarıyla 6 milyon 855 bin 635 kişiye düştü. Gönüllü BES’te katılımcı sayısının azalmasında, mart ayı ortasından beri Türkiye’yi de etkileyen Covid-19 salgını etkili oluyor.
Rakamlarla BES*
Katılımcı sayısı 6.855.635
Fon tutarı 114.567.711.682
Katkı payı tutarı 73.351.730.287
Yatırıma yönlenen tutar 71.913.204.097
,*29 Mayıs itibarıyla.
Kaynak: EGM.