Çatının enerjisine ‘sigorta’ güvencesi

Türkiye’de bu bilincin hızla yayıldığı ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Dünyada Çin ve ABD’den sonra güneş enerjisiyle en fazla sıcak su elde eden üçüncü ülke olan Türkiye, bu konudaki iddiasını bir adım daha ileri taşıdı. Çatılarda güneş enerjisi ile elektrik üretilmeye başlandı. Ev, okul, hastane, depo, fabrika çatıları bir bir elektrik santrali olmaya başladı. Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden sigorta sektörü de yeni dönemin ihtiyacına uygun ürünlerle büyük küçük tüm yatırımcıların yanında.

Kendin üret, kendin tüket

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de güneş enerjisi ile sıcak su elde edilerek yıllık 200 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağlanıyor.

Bakanlık, geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenleme yaparak konutların ya da daha büyük binaların çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu yapmak isteyen yatırımcılara yönelik izin konusunda 10 kilovatlık sistem için kolaylaştırılmış bir yöntemi devreye soktu. Böylece elektrikte kendi üret kendin tüket döneme başladı.

Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler ile ekonomik yapılabilirliği daha cazip hale getirilen çatı ve cephelerde güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu sayesinde kendi elektriğini güneşten üreten haneler, sanayi tesisleri, tarımsal faaliyetler her geçen gün artıyor. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık ortalama gelen güneş enerjisi bin 527 kWh/metrekareyıl olan Türkiye’nin, güneş enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesini artırma potansiyeli oldukça yüksek.

Verilere göre Türkiye’de çatılarda kurulan güneş enerjisi panellerinin kapasitesi 270 MW’yi geçti.

İlgi çok yüksek

Tüm trendleri yakından takip ederek ürünler geliştiren sigorta sektörü de bu yeni döneme hızlı ayak uydurdu. Sektörde bu alanda yeni ürünler devreye sokuluyor. Gelişmeye hızlı tepki veren şirketlerden biri de Anadolu Sigorta...

Çatı tipi güneş enerji panellerine yönelik özel bir poliçe oluşturan Anadolu Sigorta, bu kapsamda özel teminatlar ve hizmetler sunuyor. Türkiye'nin artan enerji talebi ve maliyeti yüksek geleneksel enerji kaynaklarının, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırdığına dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz “Bireysel Çatı Tipi Güneş Enerji Paneli Sigortası” ile konutların enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çatılarına kurulmuş; güneş enerjisiyle elektrik üreten 10 kw ve altı toplam kurulu güce sahip; bireysel çatı tipi güneş enerji panellerini elektronik cihaz, deprem gibi pek çok riske karşı koruma altına alıyoruz” diye konuştu.

Gelişime destek oluyoruz

Allianz Türkiye de ‘Çatı Tipi Güneş Enerjisi Paneli Sigortası ile öncüler arasında yerini aldı. ‘Çatı Tipi Güneş Enerjisi Paneli Sigortası’ ile yeni alımlarda oluşan ve garanti kapsamına dahil olmayan hasarlara karşı ürünleri 1 yıl teminat altına alıyor. Elektronik cihaz, deprem, dolu, fırtına, sel, su baskını, yer kayması; toprak çökmesi ve terör gibi teminatlarla sunulan ürün kapsamında, Güneş Enerjisi Panelinin kullanılamaz hale geldiği durumlarda; üretim kaybının ibrazı koşuluyla sigortalının zararı belli bir tutara kadar karşılanıyor. Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan; “Konutların enerji ihtiyaçlarını karşılayan 10 kilovata kadar Çatı Tipi Güneş Enerjisi Panellerinin kurulması; EPDK’nın Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile de destekleniyor. Bizim de hedefimiz yenilenebilir enerji alanında artan pazar ihtiyacına katkıda bulunmak” diye konuştu.

5 adımda çatı tipi GES yatırımı nasıl yapılır?

1- Elektrik dağıtım şirketine gerekli formlarla birlikte başvuru.

2- Elektrik dağıtım şirketinin verdiği uygunluk sonrası panel tedariği için danışman mühendislik firması ve panel seçimi.

3- Çatı tipi Güneş Enerjisi Santralinin (GES) kurulumunun yapılması

4 Mevcut sayacın çift taraflı sayaca dönüştürülerek EDAŞ’a kaydedilmesi

5-Elektrik üretiminin başlaması