Cep telefonunuz da sigorta kapsamında
HDI Sigorta, ürünlerine bir yenisini ekledi. Nisan ayı itibariyle Cep Telefonu Sigortası ürününü müşterilerine sunmaya başladı. Mini ve Geniş Kapsamlı olmak üzere iki farklı teminat seçeneği bulunan ürün ile hem yeni hem de hali hazırda kullanılan cep telefonlarını teminat altına alınıyor. Ürünün, üretici garanti süresi içinde olup olmadığına bakılmaksızın; destek vermesi ile de kullanıcı hatalarından dolayı doğan mağduriyetin önüne geçilmesi planlanıyor.
Cep Telefonu Sigortası ile müşterilerine yönelik hizmet kapsamının genişlediğinin altını çizen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu; ‘‘HDI Sigorta olarak her geçen gün ürün ağımızı ve hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Sigortalılarımızın evleri, arabaları, işyerlerinden sonra şimdi de yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarını da güvence altına alıyoruz. Müşterilerimize birçok ayrıcalık ve kolaylığı bir arada sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.
İhtiyaca yönelik hizmet sunabilmek amacı ile iki farklı teminat ile seçeneği bulunan üründe; Mini Kapsamlı Cep Telefon Sigortası ekranın kırılması halinde ekranın yenisi ile değiştirilmesini sağlarken, Geniş Kapsamlı Cep Telefon Sigortası ekran kırılmasından, telefonun çalınmasına birçok hasar için koruma sağlıyor.